Fundador do Grupo Líder recebe honraria da CMB no Dia do Representante Comercial

A Câmara Municipal de Belém promoveu ontem uma sessão especial em alusão ao ‘Dia Municipal de Representante Comercial’, celebrado no mesmo dia. Durante o evento, 77 representantes comerciais foram reconhecidos por sua contribuição à economia paraense, destaque para Oscar Rodrigues, sócio-fundador do Grupo Líder.

Além dos homenageados, estiveram presentes na sessão membros do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Pará (Core) e da Associação Paraense de Supermercados (Aspas), orgãos responsáveis pela escolha dos homenageados a cada ano, através de uma lista entregue aos membros da CMB.

O destaque da cerimônia foi a homenagem aos dois profissionais, que estiveram presentes durante a solenidade. Oscar Rodrigues, do Líder, recebeu a medalha Brasão das Armas, a mais alta distinção concedida no Pará, em reconhecimento a seu papel considerado fundamental no setor.

“Estamos muito orgulhosos em fazer essa homenagem pelo sétimo ano consecutivo. Homenagem a quem gera emprego, renda e recursos para o município, haja vista que Belém e o Pará como um todo não são fortes em indústria e fábricas, dependemos praticamente dos setores do Serviço e do Turismo. Então, fazer uma homenagem a essas pessoas é um fator que nos orgulha”, disse o vereador Celso Freitas (PSDB), parlamentar que idealizou o Dia do Representante Comercial em Belém.

Ao receber sua honraria, o sócio-fundador do Grupo Líder, utilizando orgulhosamente seu sotaque de caboclo paraense nascido em Igarapé-Miri, comparou sua empresa a um grande navio, onde estão a bordo 17 mil pessoas que, no caso, são os trabalhadores do grupo que se tornou parte da memória afetiva dos paraenses.

“Onde nasci não tinha rua, tinha rio, não tinha carro, tinha canoa. Eu nunca andei de bicicleta, porque lá não tem como andar de bicicleta, porque é lama. Eu aprendi a remar e quem rema nunca esquece. Então na minha vida, quando vou fazer alguma analogia, sempre faço com rio e barco. O Líder é um grande navio com 17 mil pessoas à bordo. Passa as vezes por turbulências, mares revoltos, mas jamais abandonarei o barco. Essa gana que faz o paraense se identificar com o Líder. Fico muito feliz com o título”, disse Oscar.