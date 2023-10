Ovos de galinha têm de alta de preço acumulada em até 22%

Nos supermercados de Belém, o ovo de galinha acumula alta de preço de 7,78% a 22,81% este ano, dependendo da marca, aponta o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA). A proteína de menor custo do mercado tem uso doméstico intenso, mas também serve de insumo para setores da economia da área da alimentação, influenciando no preço final de vários produtos.

“Os ovos ficaram muito caros, mesmo sendo uma proteína mais em conta. Neste ano, vários produtos da cesta básica tiveram queda de preço, mas o ovo de galinha somente nos últimos dois meses teve recuo de preço, mas essa redução ainda não é suficiente”, aponta o supervisor técnico do Dieese, Everson Costa. “O preço dos ovos tem uma interferência direta no dia a dia, que afeta todo mundo”.

As pesquisas semanais do Dieese sobre o preço médio da dúzia dos ovos de galinha nos supermercados de Belém, mostrou a seguinte trajetória: a marca Top foi comercializada a R$ 11,82 em setembro de 2022, média que foi mantida em dezembro daquele ano e em janeiro de 2023; em agosto deste ano, a dúzia do produto foi vendida a R$ 12,95; e, no mês passado, foi para R$ 12,74. Com isso, o produto ficou 1,62% mais barato em setembro deste ano, se comparado ao mês anterior. Porém, nos balanços comparativos de preço do período de janeiro a setembro de 2023 e também no acumulado dos últimos 12 meses, de setembro de 2022 a setembro de 2023, o ovo continua acumula alta de 7,78%.

Já em relação à outra marca pesquisada, a Gaasa, a dúzia dos ovos de galinha foi comercializada ao preço médio de R$ 10,34 em setembro de 2022; foi a R$ 10,39 em dezembro do mesmo ano; em janeiro de 2023 foi a R$ 10,32; em agosto, apresentou queda e foi vendida a R$ 12,76; em manteve essa média em setembro deste ano. Apesar da estabilidade, no comparativo de janeiro a setembro de 2023, o ovo dessa marca acumula alta de 22,81%, mas nos últimos 12 meses, de setembro de 2022 a setembro de 2023, a alta de preço é ainda maior, 23,40%.

“As análises do Dieese-PA registram reajustes que ultrapassaram em mais que o dobro a inflação - Índice Nacional de Preço ao Consumidor, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC/ IBGE), que foi de 2,91% para este ano e de 4,51% para os últimos 12 meses”, aponta.

O ovo de galinha não é um dos 12 itens da cesta básica, mas tem grande importância no consumo da população. A cesta básica teve alta de preço de 1,03% ficando em R$ 633,53, em setembro deste ano.

Produção

A justificativa para a alta de preço dos ovos de galinha está no custo de produção que se elevaram no ano de 2022, principalmente nos quesitos de transporte e ração, especialmente influenciados pela alta dos combustíveis, aponta Everson Costa. “A redução dos combustíveis demorou a ter impacto no frete, por isso, a pequena redução do preço médio, mas o custo continua elevado, principalmente por conta do aumento da energia elétrica para produzir ovos, esse custo aumentou em cerca de 9%”.