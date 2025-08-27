Frente das Ferrovias é instalada no Senado com foco na ampliação da malha, incluindo o Pará

O Senado Federal instalou, nesta quarta-feira (27), a Frente Parlamentar Mista das Ferrovias Autorizadas (Frenfer). O senador Zequinho Marinho (Podemos Pará) é o presidente do grupo, e destacou que é preciso abrir o diálogo com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), para investimentos no modal ferroviário, incluindo o Pará.

O Brasil tem 29 mil km de trilhos ferroviários, a mesma extensão desde o ano de 1922. Desse total, apenas 7 mil km estão em plena operação. Os outros 13,5 mil km apresentam baixa densidade de tráfego e 8,5 mil km restantes se encontram em estado de subutilização e não têm operação comercial. A informação consta no Plano Nacional de Logística (PNL 2025), da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), e foi tratada no lançamento da Frente, nesta quarta-feira, no Senado Federal.

É necessário “abrir o debate com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)” a fim de que o governo federal invista em outros modais e diversifique a matriz logística que, atualmente, é dominada em 65% pelo eixo rodoviário", disse Zequinha Marinho.

A Lei das Ferrovias foi aprovada no ano de 2021, de lá para cá, o país autorizou 45 projetos de ferrovias privadas. Dos 15 maiores projetos, dois estão no Pará, segundo o levantamento do portal Poder 360, com base em dados da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

O senador Zequinha Marinho defende o fomento aos projetos de ferrovias autorizadas, mas também afirmou que vai priorizar, também, ferrovias sob o regime de concessão, caso do projeto da Ferrogrão, considerado fundamental para o Pará.