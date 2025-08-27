Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Frente das Ferrovias é instalada no Senado com foco na ampliação da malha, incluindo o Pará

Senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) preside o grupo e quer trabalhar para diversificar a matriz logística

O Liberal
fonte

Senado Federal instalou a Frenfer (Frente Parlamentar Mista das Ferrovias Autorizadas) com 20 senadores e 9 deputados (Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)

O Senado Federal instalou, nesta quarta-feira (27), a Frente Parlamentar Mista das Ferrovias Autorizadas (Frenfer). O senador Zequinho Marinho (Podemos Pará) é o presidente do grupo, e destacou que é preciso abrir o diálogo com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), para investimentos no modal ferroviário, incluindo o Pará.

O Brasil tem 29 mil km de trilhos ferroviários, a mesma extensão desde o ano de 1922. Desse total, apenas 7 mil km estão em plena operação. Os outros 13,5 mil km apresentam baixa densidade de tráfego e 8,5 mil km restantes se encontram em estado de subutilização e não têm operação comercial. A informação consta no Plano Nacional de Logística (PNL 2025), da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), e foi tratada no lançamento da Frente, nesta quarta-feira, no Senado Federal.

É necessário “abrir o debate com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)” a fim de que o governo federal invista em outros modais e diversifique a matriz logística que, atualmente, é dominada em 65% pelo eixo rodoviário", disse Zequinha Marinho.

A Lei das Ferrovias foi aprovada no ano de 2021, de lá para cá, o país autorizou 45 projetos de ferrovias privadas. Dos 15 maiores projetos, dois estão no Pará, segundo o levantamento do portal Poder 360, com base em dados da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

O senador Zequinha Marinho defende o fomento aos projetos de ferrovias autorizadas, mas também afirmou que vai priorizar, também, ferrovias sob o regime de concessão, caso do projeto da Ferrogrão, considerado fundamental para o Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Quais ex-presidentes do Brasil já foram presos? Veja lista completa e relembre os casos

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto; ele é o quarto ex-presidente preso desde a redemocratização

27.08.25 20h49

Política

Frente das Ferrovias é instalada no Senado com foco na ampliação da malha, incluindo o Pará

Senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) preside o grupo e quer trabalhar para diversificar a matriz logística

27.08.25 20h40

Daniel Silveira pede progressão para o regime aberto após fazer cursos e ler livros

27.08.25 18h58

Jair Renan Bolsonaro tem projeto contra 'doutrinação ideológica' barrado

27.08.25 18h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda