Flávio diz não ter convidado Zema para ser vice: 'É a última coisa que a gente resolve'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que não há um convite ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para ser seu vice na chapa à Presidência da República. Zema foi citado como possível ocupante da vaga pelo presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), que apontou o mineiro como alguém com "entregas e experiência".

Zema, por sua vez, já declarou que não pretende ocupar a vice e que manterá sua candidatura ao Planalto até o fim.

"Ele tem o projeto dele. Não pedi para ser meu vice nem ele se ofereceu", disse Flávio nesta terça-feira, 13, após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Segundo o senador, a definição da chapa não está no horizonte imediato. "Ainda há alguns degraus a serem vencidos até decisões mais definitivas", afirmou.

Flávio reconheceu que há conversas em andamento, mas evitou detalhá-las. "Vice é a última coisa que a gente resolve em uma campanha. Estratégia política não se anuncia", concluiu.