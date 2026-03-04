Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TCU aprova fiscalização contínua sobre execução de emendas parlamentares

Estadão Conteúdo

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira, 4, a realização de uma fiscalização contínua sobre a execução das emendas parlamentares. Os recursos apresentados no ano passado já começam a ser monitorados neste ano.

A decisão foi tomada pelo plenário da Corte ao analisar uma proposta de ação de controle elaborada pelo corpo técnico do tribunal. O processo, relatado pelo ministro Antonio Anastasia, foi aprovado por unanimidade.

A iniciativa prevê a abertura de processos de acompanhamento para monitorar como os recursos indicados por deputados e senadores estão sendo aplicados em diferentes áreas do governo federal. O trabalho utilizará sistemas e painéis informatizados do próprio tribunal para analisar dados e identificar possíveis irregularidades ou riscos na execução das emendas.

Caso as unidades técnicas identifiquem indícios de irregularidades durante a fiscalização, o tribunal poderá abrir representações específicas para adoção das medidas cabíveis, conforme as normas aplicáveis.

Segundo o TCU, o foco da fiscalização inclui aspectos como a concentração de recursos, a compatibilidade entre os valores destinados e os objetos contratados, além da análise de empresas contratadas com verbas oriundas das emendas parlamentares.

A Corte estabeleceu que será produzido ao menos um relatório anual com os resultados da análise. Após cada ciclo, um novo processo de acompanhamento será aberto, com sorteio de relator, para que o monitoramento ocorra continuamente.

Rastreabilidade

Nesta terça-feira, 3, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou a proibição de saques em dinheiro de recursos provenientes de emendas parlamentares. A decisão estabelece que os valores deverão ser movimentados exclusivamente por meios eletrônicos, como transferências bancárias ou Pix, com o objetivo de ampliar a rastreabilidade dos recursos públicos.

Dino é relator da ação que declarou inconstitucional o chamado orçamento secreto, esquema de distribuição paralela de emendas parlamentares durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, revelado pelo Estadão.

O ministro endureceu regras de transparência e rastreabilidade das emendas, suspendeu repasses sob suspeita e condicionou a execução do Orçamento da União à adoção de ajustes técnicos. Ele também estendeu essas exigências às emendas estaduais e municipais, cujos orçamentos são mais difíceis de rastrear.

Com o objetivo de orientar a população sobre como acompanhar a destinação das emendas parlamentares e denunciar possíveis irregularidades no uso desses recursos, o STF lançou no início deste mês, por determinação de Dino, a campanha publicitária "De Olho nas Emendas".

A iniciativa adota linguagem direta e acessível para explicar, em termos práticos, onde e como qualquer cidadão pode consultar informações sobre emendas e quais canais estão disponíveis para o registro de denúncias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EMENDAS PARLAMENTARES/TCU/EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO/APROVAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

TCU aprova fiscalização contínua sobre execução de emendas parlamentares

04.03.26 21h23

violência

Ato do vereador Lucas Pavanato na USP termina com agressões e estudante hospitalizado

Pavanato estava sentado em uma barraca com uma placa escrito 'Aborto é assassinato'

04.03.26 21h08

política

Alcolumbre: Se Lula desejar uma conversa, ele deve me procurar

A declaração vem em um momento em que o governo tenta destravar a indicação do advogado-geral da União a uma vaga no STF

04.03.26 19h58

política

Um mês após anúncio, Caiado ainda não se filiou e quer que PSD antecipe escolha do candidato

O presidente do PSD, até aqui, tem dado declarações de que a decisão será tomada até 15 de abril

04.03.26 19h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda