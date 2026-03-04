Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ato do vereador Lucas Pavanato na USP termina com agressões e estudante hospitalizado

Pavanato estava sentado em uma barraca com uma placa escrito 'Aborto é assassinato'

Estadão Conteúdo
fonte

Vereador montou barraca escrito 'Aborto é assassinato' (Foto: Reprodução/Assessoria Lucas Pavanato e Reprodução via X/@gabigabsbagi)

O vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) e a vereadora de Praia Grande Eduarda Campopiano (PL) foram hostilizados por estudantes no campus da Universidade de São Paulo (USP) na manhã desta quarta-feira, 4. A vereadora foi agredida enquanto um aluno foi atendido no Hospital Universitário, mas já foi liberado, informou a universidade.

Pavanato disse ao Estadão que foi até a praça do relógio na USP, na Cidade Universitária, zona oeste de São Paulo, com o intuito de discutir pautas relacionadas aos seus projetos com os alunos. "A gente gravou eles arrastando a nossa tenda, atiraram pedra, pedaço de pau", disse o vereador.

Em seguida, estudantes intercederam com uma caixa de som enquanto gritavam "recua facista" contra o vereador, que estava sentado em sua barraca atrás de uma placa que dizia "Aborto é assassinato". A briga generalizada teve participação de alunos e seguranças do vereador, entre eles GCMs da Câmara Municipal.

A vereadora Eduarda Campopiano, de Praia Grande, que estava acompanhando Pavanato, disse que teve o celular roubado enquanto gravava a confusão. "No que eu corri atrás dele para recuperar o celular, tentei segurará-lo pela mochila, ele virou e usou o meu próprio celular para dar um soco na minha boca", disse ao Estadão. Segundo ela, um dos GCMs que estava prestando serviço para o vereador paulista foi atrás do homem e recuperou o celular.

Em nota, a USP afirmou que considera que a liberdade de expressão e a pluralidade de ideias são princípios basilares da vida acadêmica. "A Universidade é, por excelência, o espaço do debate plural, do questionamento crítico, da convivência entre diferentes perspectivas e visões de mundo", afirmou.

A universidade ainda disse que repudia qualquer tipo de violência que imponha restrições ao exercício desta liberdade de opinião dentro dos limites da convivência republicana.

Também em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como vias de fato pelo 93º DP (Jaguaré). "Na ocasião, houve uma briga generalizada entre estudantes e um vereador, que resultou em agressões mútuas", disse a pasta. A pasta ainda informou que dois alunos que ficaram feridos passarão por exame de corpo de delito no IML. Ninguém foi detido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LUCAS PAVANATO/USP/ATO/AGRESSÕES/ALUNO/HOSPITALIZAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

TCU aprova fiscalização contínua sobre execução de emendas parlamentares

04.03.26 21h23

violência

Ato do vereador Lucas Pavanato na USP termina com agressões e estudante hospitalizado

Pavanato estava sentado em uma barraca com uma placa escrito 'Aborto é assassinato'

04.03.26 21h08

política

Alcolumbre: Se Lula desejar uma conversa, ele deve me procurar

A declaração vem em um momento em que o governo tenta destravar a indicação do advogado-geral da União a uma vaga no STF

04.03.26 19h58

política

Um mês após anúncio, Caiado ainda não se filiou e quer que PSD antecipe escolha do candidato

O presidente do PSD, até aqui, tem dado declarações de que a decisão será tomada até 15 de abril

04.03.26 19h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda