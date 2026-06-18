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Flávio Dino recebe título Doutor Honoris Causa da UFPA nesta sexta-feira (19/6)

Título concedido ao ministro do STF é a a mais alta distinção da Universidade Federal do Pará

O Liberal
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Flávio Dino é professor de Direito e ex-juiz federal. Também já foi deputado federal e governador do Maranhão por dois mandatos (Foto: Antonio Augusto/STF)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) outorgará nesta sexta-feira, 19 de junho, o título de Doutor Honoris Causa ao Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de Castro e Costa. A sessão solene ocorrerá às 9h, no Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), localizado no Campus Básico, no bairro do Guamá, em Belém.

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O título de Doutor Honoris Causa é a mais alta distinção da universidade, destinado a personalidades que prestaram relevantes contribuições em diversas áreas, como sociedade, ciência, cultura, educação ou o desenvolvimento do país. A proposição partiu do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ), reconhecendo a trajetória do ministro em defesa da justiça social e do fortalecimento da democracia, e foi aprovada em reunião do Conselho Universitário da UFPA. A honraria destaca sua contribuição para as instituições brasileiras e a ampliação do acesso à cidadania.

Professor de Direito e ex-juiz federal, Flávio Dino consolidou uma expressiva trajetória na vida pública. Sua carreira incluiu passagens pelo Congresso como deputado, o governo do Maranhão e o Ministério da Justiça, culminando com sua chegada ao Supremo Tribunal Federal.

Natural de São Luís, ele se graduou em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e obteve mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Dino também atuou como docente universitário e foi juiz federal por cerca de 12 anos, período em que presidiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil.

Sua experiência técnica o conduziu a cargos estratégicos. Entre eles, destacam-se a função de juiz auxiliar da Presidência do STF e, posteriormente, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Carreira política e ministerial

Na arena política, Flávio Dino atuou como deputado federal e governador do Maranhão por dois mandatos. Em 2022, foi eleito senador da República, embora não tenha chegado a exercer o cargo.

Posteriormente, ele foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública, posição que ocupou até sua indicação para o Supremo Tribunal Federal.

A outorga da UFPA soma-se a outros dois títulos de Doutor Honoris Causa já conferidos ao ministro. Ele já foi agraciado com a honraria pela Universidade Federal do Maranhão e pela Universidade Federal de Pernambuco, instituições com as quais possui vínculos acadêmicos consolidados em sua carreira.

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