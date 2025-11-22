Flávio Bolsonaro: Isso tudo é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos?

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse na tarde de hoje, 22, que é sua opinião parlamentar que há perseguição contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Afirmou também que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), "tentou usar mais uma vez um filho para tentar culpar pela prisão do pai".

Em live, no seu canal no Youtube, o senador ressaltou que nunca disse que seria candidato à Presidência da República e que sempre afirmou que é candidato à reeleição ao Senado, se assim seu partido decidir. "Isso tudo é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos? Isso tudo é medo de quê?", emendou.

Na sequência, disse que o processo contra o pai está "cheio de simbologias". "A decisão estava pronta desde ontem, dia 21. Por que ele quer prender no dia 22? Por que ele dá uma multa de R$ 22 milhões no partido quando Bolsonaro pede para que se investigue os indícios de problemas que possam ter havido nas eleições de 2022?"

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou na transmissão que quem falar agora em sucessão "é um canalha". "O momento não é de discutir isso. O momento é de dar suporte para um cara que está doente dentro do cárcere. O momento é de mostrar quem o povo está ao lado, que é o lado do Bolsonaro", disse, em live no seu canal no Youtube.