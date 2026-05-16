Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro faz aceno a Tarcísio e cita troca de delegado da PF e endividamento

Estadão Conteúdo

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) chamou o governador do Estado de São Paulo e pré-candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos) de "meu amigo" em discurso neste sábado, 16.

A declaração ocorreu durante evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, realizado em Sorocaba, no interior paulista. Tarcísio estava confirmado no evento, mas não compareceu em razão de uma gripe, segundo sua assessoria de imprensa.

Flávio e Tarcísio estiveram juntos em um primeiro evento de lançamento da pré-candidatura de Derrite realizado no fim de tarde de ontem, 15, em Campinas, também no interior paulista.

"Meu amigo Tarcísio de Freitas, nosso pré-candidato ao governo de São Paulo, que está fazendo um trabalho histórico junto com Derrite e André do Prado PL-SP", disse Flávio, em Sorocaba. Prado é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e pré-candidato ao Senado pelo PL.

O discurso de Flávio ocorre em meio à crise que atinge sua pré-campanha, deflagrada depois de o portal The Intercept revelar áudios e mensagens nas quais o senador pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao longo de sua fala no evento, Flávio reforçou sua intenção de se candidatar à Presidência do País e afirmou que tem com ele um time de pessoas que vão trabalhar de "punho cerrado para defender o nosso Brasil".

O pré-candidato do PL alegou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é "corrupto e persegue adversários políticos". Flávio mencionou a substituição do delegado da Polícia Federal que chefiava o inquérito sobre os desvios no INSS e foi responsável por pedir a realização de investigação contra Fábio Luís Lula da Silva, o filho mais velho de Lula, conhecido como Lulinha.

"Vocês acabaram de ver, eles aparelharam até a Polícia Federal. Trocaram o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha, que recebia dinheiro do Careca INSS para tentar manipular as investigações", disse.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também mencionou o endividamento no País e disse que "a taxa de juros altíssima" é resultado de um "governo irresponsável".

"É, esse percentual altíssimo que fica corrigindo a dívida dos brasileiros, ela fica impagável. Dois Desenrolas em apenas três anos do governo Lula. Somadas as dívidas de todo mundo dá 500 bilhões de reais. E esse outro Desenrola dele, ele tá oferecendo 4,5 bilhões de reais - e ainda por cima, o dinheiro do FGTS da própria pessoa que quer se livrar da dívida", declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/EVENTO/DISCURSO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Ronaldo Caiado: Desafio é que ainda sou desconhecido por 53% da população

16.05.26 13h47

Flávio Bolsonaro faz aceno a Tarcísio e cita troca de delegado da PF e endividamento

16.05.26 13h41

Tarcísio não comparece a evento com Flávio Bolsonaro por causa de gripe, segundo assessoria

16.05.26 13h32

Datafolha: Lula e Flávio lideram rejeição com 47% e 43%; Zema tem 15% e Caiado 13%

16.05.26 13h11

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

BRASIL

Festa de Nunes Marques tem uísque, ministro no palco e ingresso de R$ 800

Evento aconteceu em homenagem ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

13.05.26 7h22

Fala misógina

Pré-candidato do PL diz que mulheres não devem ocupar cargos políticos

A declaração ocorreu durante entrevista a uma rádio local, na última sexta-feira, 8

13.05.26 15h12

INSCRIÇÕES ABERTAS

TRE-PA busca 11 mil mesários voluntários para as Eleições 2026; veja como se inscrever e benefícios

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará espera alcançar 11 mil inscrições para garantir a transparência e a legitimidade do pleito

13.05.26 12h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda