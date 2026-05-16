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Política

Caiado: Se eleito, farei parceria com governadores para combater crime organizado

Estadão Conteúdo

O pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que, se eleito, pretende atuar em parceria direta com governadores no combate ao crime organizado e reforçar o controle de fronteiras com uso de tecnologia e integração entre forças de segurança. Em entrevista à Rádio 94 FM Dourados, do Mato Grosso do Sul, na tarde deste sábado, 16, Caiado defendeu ainda classificar facções criminosas como organizações terroristas.

"Eu vou governar com os governadores. Vou trazer o que tem de mais sofisticado em tecnologia, principalmente na área de satélite, para identificação de fronteira seca", afirmou o pré-candidato do PSD, acrescentando que o combate às facções exigirá integração com países vizinhos e ampliação da atuação das forças federais. "Encaminhando ao Congresso Nacional as facções como terroristas, eu terei como usar todas as forças que eu tenho: Aeronáutica, Marinha e Exército Brasileiro", diz.

Durante a entrevista, Caiado afirmou que o avanço do PCC e do Comando Vermelho ocorreu pela ausência de enfrentamento direto do poder público. "Neste governo, as duas maiores potências construídas foram o PCC e o Comando Vermelho, são as duas maiores multinacionais do Brasil."

O ex-governador também citou sua experiência à frente do governo de Goiás para defender endurecimento na área de segurança pública, observando que, ao assumir o Estado, regiões eram dominadas por facções criminosas. Ele diz que reforçou ações de inteligência policial e reformulou o sistema penitenciário goiano.

Ainda, Caiado criticou o contingenciamento de recursos federais para segurança pública. Segundo o pré-candidato do PSD, durante sua gestão em Goiás, o Estado investiu R$ 18 bilhões na área, enquanto recebeu R$ 980 milhões da União.

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