Flávio Bolsonaro elogia posição garantista de Cristiano Zanin durante sabatina no Senado

O senador Flávio Bolsonaro, filiado ao partido PL-RJ, elogiou o advogado Cristiano Zanin durante sua participação em uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ). Flávio destacou que a postura garantista de Zanin é algo "louvável em sua indicação" para o Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, Flávio não indicou se votará a favor ou contra a indicação, já que o PL liberou a bancada para decidir. Durante a sabatina, o senador afirmou: "Conheço a posição do senhor durante sua advocacia. Sendo garantista, acredito que isso é algo louvável em sua indicação".

Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula para ocupar uma vaga no STF, compareceu ao Senado na manhã desta quarta-feira (21) para participar da sabatina na CCJ.

"Seu nome será aprovado aqui na comissão e no plenário do Senado Federal. Acredito até que com uma votação bastante expressiva", disse Flávio Bolsonaro, expressando confiança na aprovação de Zanin.

Durante sua intervenção, o senador aproveitou a oportunidade para criticar a possibilidade de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, em um julgamento marcado para iniciar na quinta-feira (22). Essa crítica pode estar relacionada à indicação de Zanin, uma vez que sua posição garantista pode influenciar em casos de inelegibilidade.

É importante destacar que a sabatina e a aprovação de indicações para o STF são etapas fundamentais no processo de nomeação de novos ministros, permitindo que os senadores avaliem o perfil e as posições dos indicados antes de tomar sua decisão final.