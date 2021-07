Flávio Bolsonaro comenta estado de saúde do pai; presidente segue internado

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, disse em entrevista que conversou com o médico responsável pelo acompanhamento do quadro clínico do pai, e que a situação está “sob controle”.

“Falei com o médico mais cedo. Conversei com ele por telefone. Ele disse que está tudo bem. Vai (a São Paulo) para ficar em observação e avaliar com calma a necessidade de novo procedimento cirúrgico. Se tiver (o procedimento), será algo muito pequeno. A informação médica é de que está sob controle e que tem uma obstrução que está causando esse desconforto do soluço”, disse Flávio.

O filho do presidente disse que o médico o tranquilizou e que também falou com o pai, que ainda estava "um pouco grogue por causa da anestesia", já que o presidente foi submetido a uma uma endoscopia.

Bolsonaro será internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo e ficará por três dias em observação, segundo Flávio. O presidente já foi deslocado em UTI móvel para a Base Aérea de Brasília, de onde embarca para a capital paulista.

Flávio Bolsonaro disse que tem notado a dificuldade do pai de falar, devido ao incômodo e ao soluço, e que o presidente, “que está com uma agenda muito intensa” tem sido aconselhado a dedicar mais tempo ao descanso a dormir.