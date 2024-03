Fernando Haddad testa negativo para covid-19 e retorna a atividades presenciais

Segundo sua assessoria, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, submeteu-se a dois testes de covid-19, ambos com resultados negativos. O primeiro teste foi realizado na noite de ontem (28), enquanto o segundo foi feito hoje pela manhã.

Após permanecer em isolamento desde a última sexta-feira (23), o ministro seguirá com suas atividades presenciais na Bienal do Parque Ibirapuera, onde participará das agendas do último dia da Trilha de Finanças do G20, sob a presidência do Brasil, conforme informado pelo Ministério da Fazenda.

Haddad estava isolado em sua residência em São Paulo desde o último fim de semana, quando foi diagnosticado com a doença. Nesta semana, ele deveria participar presencialmente de reuniões da Trilha de Finanças do G20, grupo que reúne ministros de finanças e presidentes de bancos centrais das 19 maiores economias do mundo.

Embora tenha feito sua participação na abertura do encontro por meio de videoconferência na quarta-feira (28), o ministro brasileiro estará presente fisicamente nas atividades desta quinta.