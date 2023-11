'Fere a nossa soberania', diz ministro sobre lei de combate ao desmatamento da UE

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, criticou lei de combate ao desmatamento da União Europeia (UE) e defendeu que as normas ambientais não devem ser impostas ao Brasil. “Se querem uma boa vizinhança, uma boa parceria e grandes oportunidades com o Brasil, tirem isso da mesa”, disse. As declarações foram dadas ao jornal Folha de S. Paulo, após o 29º Encontro Nacional da Indústria de Café (Encafé), na última quarta-feira (15).

Para Fávaro, as regras da UE ferem a soberania nacional. Pelo regulamento da União Europeia para Produtos Livres de desmatamento, fica proibida a importação de produtos oriundos de áreas de desmatamento identificadas até dezembro de 2020.

“O Brasil tem legislação competente para legislar com relação a meio ambiente e produtores rurais. Não venham querer nos impor legislação, que isso fere inclusive a nossa soberania”, declarou.

O ministro defende que a rejeição à imposição de normas ambientais deve ser tratada como “cláusula pétrea” no acordo Mercosul-UE. Ele avalia que qualquer imposição ao Brasil poderá dificultar o acordo entre os blocos econômicos e as relações comerciais.

A lei da UE entra em vigência em janeiro de 2025.