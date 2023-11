R70: 'A UE condena o uso de hospitais e civis como escudos humanos pelo Hamas'

América Latina

Relatório da Agência Internacional de Energia diz que 80% da geração na América Latina virá de fontes renováveis até 2050.

Criticamente ameaçada

Ave quase em extinção e sumida há 40 anos, mutum-pinima é achada por ornitólogos em Bom Jesus do Tocantins, no Pará.

Josep Borrell (J. Bosco)

“A UE condena o uso de hospitais e civis como escudos humanos pelo Hamas.”



Josep Borrell, alto representante de política externa da União Europeia, condenou, neste domingo, o movimento terrorista por usar “hospitais e civis como escudos humanos” na Faixa de Gaza e instou Israel a usar “máxima contenção” para proteger os civis na guerra em curso.

ELEIÇÕES

SEGUNDO TURNO

Parauapebas poderá se tornar o quarto município do Pará com mais de 200 mil eleitores e, por isso, ter direito a um segundo turno eleitoral. Hoje apenas Belém, Ananindeua e Santarém – entre os 144 municípios do Estado – têm segundo turno. Os dados já consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que faltam apenas dez mil eleitores para garantir o segundo turno no município. O prazo para regularização e emissão de novos títulos de eleitor termina apenas em maio do ano que vem.

LEGENDA

NOVA

O ex-deputado estadual Márcio Miranda foi confirmado como presidente do novo partido criado da fusão do PTB com o Patriotas. A meta é garantir que a legenda tenha pelo menos 100 comissões provisórias instaladas até as eleições municipais do ano que vem. Em Belém, Everaldo Eguchi, agora rompido com o PL estadual, deverá ser candidato a prefeito.

BEBÊ

ESPERANÇA

Equipe de neurocirurgia do Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, realizou, pela primeira vez na região, cirurgia para correção de encefalocele pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região do Tapajós. A intervenção, de alto grau de complexidade, foi em uma bebê de apenas 5 dias, diagnosticada ainda no pré-natal. A cirurgia durou quase oito horas.

RARO

A encefalocele é uma condição congênita complexa que ocorre durante o desenvolvimento fetal, quando o tubo neural não se fecha completamente. Isso resulta na ruptura de tecido cerebral através de uma abertura no crânio. Os casos são raros, afetando cerca de um a cada 5 mil nascidos vivos, tornando esta cirurgia pioneira ainda mais notável. A correção da encefalocele garantiu à paciente uma chance de vida saudável.

VACINA

CAMPANHA

Começa hoje a campanha estadual de vacinação contra a influenza. O Dia D será 25 de novembro e a imunização segue até 15 de dezembro. A ideia é atingir a meta de vacinação antes de começar oficialmente o chamado inverno amazônico, quando os casos tendem a aumentar.

PÚBLICO

A meta da campanha é vacinar 90% de um total de 2,7 milhões de pessoas dos grupos prioritários, ou seja, idosos com 60 anos e mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade com mais de 18 anos, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

AÇÃO

MEIO AMBIENTE

A 5ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente, do Patrimônio Cultural, da Habitação e do Urbanismo de Marituba ingressou com ação contra o município para obrigar a prefeitura a regularizar a prestação de informações ativas em matéria ambiental. De acordo com a ação, há “insuficiência” de informações disponíveis no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marituba (Semmas).

TRANSPARÊNCIA

O Ministério Público conta que as informações disponíveis no site eram limitadas, contendo apenas dados como nome da secretária, horário de atendimento, endereço, telefone e e-mail. Por isso, em agosto de 2021 foi instaurado um inquérito civil, mas após vários ofícios sem resposta efetiva por parte da Semmas e de ouvir um representante da secretaria, a promotoria decidiu recorrer à Justiça para fazer cumprir a Lei de Acesso à Informação. O MP diz que a falta de informações “prejudica a participação e fiscalização da sociedade civil em relação à gestão ambiental no município”.

EM POUCAS LINHAS

► O jornalista Walbert Monteiro – e não Linomar Bahia como equivocadamente informou a coluna – foi o autor do artigo “Noite dos Cristais sobre o do Dia Internacional de Combate ao Fascismo e ao Antissemitismo’. O artigo motivou mensagem do presidente do Centro Israelita do Pará, Isaac Ramiro Bentes, registrando, em nome da comunidade judaica do Estado, gratidão pelas manifestações de solidariedade ao Estado de Israel e sua população. Israel foi alvo de ataques do grupo terrorista Hamas que levaram à morte de mais 1,4 mil pessoas.

► O deputado federal Airton Faleiro (PT) comemorou neste fim de semana a entrega pelo Estado da obra de pavimentação de trecho de 70 km da PA-370, a Transuruará, cuja estadualização se deu por meio de projeto de lei de sua autoria. Os 70 km vão da Hidrelétrica de Curuá-Una até o limite com Uruará, no Parque Indígena do Xingu.

► O governo do Pará anunciou que o asfaltamento da PA-370 vai garantir que uma viagem de carro de Belém a Santarém seja feita em 12h. A deputada federal Alessandra Haber (MDB) nega a intenção de disputar, no ano que vem a prefeitura de Belém ou mesmo de Marituba, como se especula nas redes sociais. Mas vale lembrar que o prazo para mudança de domicílio eleitoral de quem deseja concorrer em 2024 termina apenas em abril, seis meses antes do pleito.

► O Ministério Público Federal (MPF), o Conselho Warao Ojiduna – organização que representa os povos Warao em Belém e Ananindeua, no Pará – e entidades parceiras realizam nesta terça-feira, 14, reunião para definir providências que possam garantir o acesso dos refugiados a políticas públicas nos dois municípios. O evento ocorrerá a partir das 9h, na sede do MPF em Belém.