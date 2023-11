União Europeia e 28 países assinam declaração de segurança em relação à inteligência artificial

Durante uma cimeira internacional realizada nesta quarta-feira (1º) em Bletchley Park, perto de Londres, vinte e oito países e a União Europeia subscreveram a chamada "Declaração de Bletchley" sobre a segurança da inteligência artificial. O evento reuniu nações como os Estados Unidos, China, Japão, Brasil, Quénia, Ruanda, Turquia e Emirados Árabes Unidos, além do país anfitrião, o Reino Unido.

A declaração, anunciada no primeiro dia da Cimeira Internacional sobre Segurança da Inteligência Artificial, reconhece os desafios e oportunidades apresentados pela IA avançada, com ênfase nos riscos de uso indevido e controle. Os países signatários concordaram em fortalecer a colaboração global para assegurar o desenvolvimento seguro e responsável da inteligência artificial.

Segurança em relação à inteligência artificial abrange várias frentes

A segurança da IA abrange preocupações relacionadas à cibersegurança, biotecnologia e desinformação. Os signatários comprometeram-se a apoiar uma rede internacional de pesquisa sobre a segurança da IA.

Além disso, a declaração estabelece um compromisso com a cooperação internacional, com a Coreia do Sul encarregada de organizar uma cimeira virtual dentro de seis meses e a França planejando uma cimeira presencial em um ano.

Importância de proteger a segurança e a humanidade

Na abertura da cimeira, a ministra britânica da Ciência, Inovação e Tecnologia, Michelle Donelan, destacou a importância de proteger a segurança e a humanidade por meio de regulamentações adequadas para a IA. Ela enfatizou a necessidade de ser proativo na abordagem da IA e destacou a oportunidade de avançar no debate.

A secretária de Estado do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, falou da disposição dos EUA em expandir a colaboração e o alinhamento de políticas globais na área de segurança da IA.

A representação da China na cimeira ressaltou a importância do consenso, diálogo e cooperação na criação de regulamentações abertas, justas e eficientes para a IA. Wu Zhaohui, vice-ministro da Ciência e Tecnologia da China, também defendeu uma maior participação dos países em desenvolvimento no processo de regulamentação da IA.

A vice-presidente da Comissão Europeia para Valores e Transparência, Vera Jourová, anunciou que a legislação europeia sobre a IA será finalizada até o final do ano.