MEI: Sicredi traz dicas de como usar a inteligência artificial a favor do seu negócio

O mundo está cada vez mais tecnológico. No mundo dos negócios, acompanhar as tendências do mercado de inovações é fundamental para ter sucesso. E uma forma de garantir destaque nesse competitivo mundo empresarial é investir no uso de inteligência artificial. O Sicredi traz dicas para ajudar a usar a tecnologia a seu favor e garantir bons resultados no dia a dia.

O uso da inteligência artificial está entre os assuntos mais comentados da atualidade. Não é à toa que esse tipo de tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço em filmes, séries e notícias sobre a evolução das tecnologias. Mas, apesar de ser um tema em alta, ainda tem muita gente em dúvida sobre o que é e como a IA pode ajudar no dia a dia de uma empresa.

Antes de incorporar a IA nos processos de um negócio, é preciso entender qual o papel e os benefícios que esse tipo de inovação pode trazer para uma empresa. A inteligência artificial é a capacidade das máquinas de aprender, raciocinar e tomar decisões de forma similar aos humanos, a partir de determinadas situações. Por meio da IA, é possível encontrar soluções inteligentes para os desafios do dia a dia, o que inclui o empreendedorismo.

Como um MEI pode usar inteligência artificial?

Investir em inovação tecnológica é essencial para alavancar um negócio (Freepik.com)

Empreender não é uma tarefa fácil. Para o microempreendedor individual, os desafios são ainda maiores. É preciso se dividir entre as responsabilidades e infinitas tarefas que surgem durante a rotina, como gerenciar equipes, lidar com as finanças, ter bons fornecedores, manter uma rotina de conteúdos para as redes sociais, entre tantas outras atividades. E é exatamente aí que a inteligência artificial pode se tornar uma grande aliada de um negócio.

A inteligência artificial pode ser aproveitada de diversas formas por um MEI, como na criação de conteúdos para as redes sociais, análise de dados das redes, ajudando a identificar o comportamento do público-alvo do negócio, gerando uma audiência ainda melhor para a empresa. Além disso, há como otimizar o atendimento ao cliente, por meio da criação de chatbots inteligentes, capazes de responder perguntas frequentes e oferecer suporte aos clientes.

Também é possível automatizar tarefas repetitivas, como agendamento de postagens nas redes sociais da empresa, assim como gerenciar o estoque e controle de pagamentos e recebimentos do caixa. A experiência do cliente também tende a ganhar com o uso da IA, fortalecendo o relacionamento com o cliente, o que pode gerar um aumento nas chances de vendas.

Um ponto importante a ser destacado é que, ao contrário do que muitos pensam, ao adotar a inteligência artificial no dia a dia, o MEI não estará contribuindo para que a IA tire o trabalho ou função de um profissional. Por meio do uso da tecnologia, o microempreendedor individual contará com uma alternativa a mais para ajudar na rotina do negócio.