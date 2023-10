Conheça as 20 profissões que irão acabar até 2028; veja

20 profissões devem acabar até o ano de 2028, segundo dados reunidos em um estudo do Fórum Mundial Econômico. O avanço de tecnologias, especialmente na Inteligência Artificial (IA) e automação, dentro dos setores do mercado de trabalho, serão os responsáveis por impulsionar uma grande transformação do cenário profissional ao redor do mundo.

Conforme os dados apresentados no estudo, até 2028, mais de 1 bilhão de pessoas serão afetadas com as reestruturações do mercado e novas exigências demandadas. Alguns cargos avaliados como funções "repetitivas" e/ou que podem ser substituídas por softwares estão na lista das 20 profissões que podem acabar em até cinco anos.

Quais as 20 profissões que irão acabar até 2028?

Digitadores e operadores de entrada de dados;

Assistentes administrativas e secretárias executivas;

Profissionais de contabilidade e processamento de folha de pagamento;

Auditores fiscais;

Operários de linha de montagem e produção;

Gestores administrativos e de serviços corporativos;

Atendentes e suporte ao cliente;

Diretores de operações;

Técnicos e reparadores de equipamentos;

Controladores de inventário e registro de materiais;

Especialistas financeiros;

Funcionários dos serviços postais;

Representantes de vendas de produtos tecnológicos e industriais;

Gestores de contas e clientes;

Atendentes bancários e profissionais similares;

Vendedores ambulantes e distribuidores de notícias;

Técnicos de eletrônica e telecomunicações;

Consultores de gestão de pessoas;

Profissionais de capacitação e desenvolvimento organizacional;

Operários da indústria da construção civil.

Como se preparar para o futuro no mercado de trabalho?

Para garantir o emprego ou um cargo interessante em uma área similar, com as novas exigências do mercado, é essencial estar atento às mudanças implementadas nas empresas. Isso pode ser feito por meio de cursos, pesquisas para aprimoramento em Inteligência Artificial e se posicionar de forma estratégica. Confira:

- Esteja atualizado: pesquise sobre as últimas tendências e avanços tecnológicos no setor que deseja trabalhar. Invista seu dinheiro em workshops que ofertem habilidades práticas em IA.

- Estude Inteligência Artificial: estar por dentro do funcionamento da IA pode ser benéfico, visto que, desta forma, você entenderá a capacidade dos programas e as limitações - e, neste momento, suas habilidades humanas como criatividade e tomada de decisões em situações complexas entrarão em ação.

- Seja proativo e faça networking: aja antes das mudanças acontecerem no seu setor de trabalho. Posicione-se de forma estratégica, compreendendo as tendências, além de estar em contato com profissionais de diferentes áreas, que podem lhe proporcionar outras experiências em cargos crescentes.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)