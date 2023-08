Fazendeiro acusado de ameaçar o presidente Lula obtém liberdade provisória em Santarém

Nesta sexta-feira (4), o fazendeiro Arilson Strapasson, preso pela Polícia Federal em Santarém, oeste do Pará, após uma denúncia de ameaça ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu liberdade provisória. Acompanhado por seu advogado, Renato Martins, Arilson participou de uma audiência de custódia na Justiça Federal em Santarém.

A juíza Mônica Guimarães presidiu a audiência e determinou como medida cautelar que o fazendeiro não se aproxime de Alter do Chão, um balneário localizado a cerca de 37 km da zona urbana de Santarém, pelos próximos 10 dias. Arilson possui imóveis tanto em Alter do Chão quanto na região do Chapadão, que foram alvos de busca e apreensão nesta sexta-feira.

O advogado Renato Martins afirmou que Arilson deve permanecer em Santarém para resolver a questão, evitando retornar para seu município de residência, Novo Progresso, no sudoeste do Pará, por enquanto. Ele ressaltou que a justiça entendeu não haver motivos para manter a prisão, pois não houve comprovação da ameaça feita pelo cliente. A denúncia será investigada.

A comunicação da decisão judicial ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura está aguardada para que Arilson Strapasson seja solto. A liberdade provisória foi concedida após a audiência de custódia, e o fazendeiro poderá aguardar o desenrolar do processo em liberdade.