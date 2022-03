Familiares e amigos se despedem de ex-primeira dama do Pará, Socorro Gabriel

Familiares e amigos se despediram, na manhã desta quarta-feira (2), de Socorro Gabriel, psicóloga, enfermeira, ex-primeira dama do Pará e ex-secretária de Estado de Assistência e Proteção Social. Dona Socorro foi mulher do ex-governador Almir Gabriel (PSDB), que esteve à frente do Executivo estadual de 1995 a 2002. O velório ocorreu na Capela 2 do Recanto da Saudade, de onde seguiu, às 9h, para o Cemitério São José, em Castanhal, para ser enterrada ao lado de onde foi enterrado Almir Gabriel.

Na saída do cortejo, após uma celebração católica, os presentes entoaram a music de composição de um dos filhos de Socorro com Almir, Almirzinho - Naza, Nazarezinha, Nazaré Rainha, o que elevou a energia dos presentes. Segundo o músico, do jeito que a mãe costumava ser: alegre. “Ninguém está triste. A mamãe não ficou devendo nada. Amizade, trabalho. Tudo que ela passou o tempo inteiro foi positivo. Música o tempo inteiro, brincar com ela própria e brincar com as circunstâncias. Então ela tem essa leveza dela e isso foi um ensinamento”, revelou.

VEJA MAIS

Thelma Guerreiro, que atuou com o cerimonial do governo tucano, participou da cerimônia e comentou sobre a importância do trabalho realizado por Socorro à época, descrevendo que mais do que primeira dama, ela foi atuante, e mudou, como secretaria de Estado, o conceito de assistencialismo.

Idealizações

“Socorro foi um grande diferencial aqui na área social. Ela mudou as políticas públicas, trabalhou em prol da mulher, especificamente, mas ela fez um grande feito aqui com o social. O Polo Joalheiro foi pensado por ela, foi ideia dela, por causa da quantidade de gemas de ouro que nós temos no Estado. E esse pensamento começou lá em Itaituba, quando a gente via um monte de ourives e artesãos que faziam joias que não tinham acabamento bom, e ela começou a pensar numa associação, e assim se chegou no São José Liberto”, lembrou. Thelma reforçou a preocupação de Socorro com a profissionalização desse trabalho, e a decisão de capacitar esses ourives com uma das maiores joalherias do Brasil, a H. Stern. “Eles passaram oito meses fazendo treinamento com com os ourives, foi um trabalho grande”, concluiu.

Velório contou com a presença de familiares e amigos (Igor Mota / O Liberal) Velório contou com a presença de familiares e amigos (Igor Mota / O Liberal)

Projetos significativos

Rita Facondi trabalhou diretamente com Socorro nas secretarias de Estado de Promoção e Trabalho e também de Proteção Social, e citou projetos importantes que tiveram a liderança da primeira dama. “O doutor Almir convidou ela não para ser primeira dama só, mas para ser secretária de Estado. E ela construiu muitos projetos que deram sustentabilidade para a sociedade que estamos. Ela reduziu significativamente as pessoas sem certidão de nascimento, e depois outros documentos civis, o que foi de extrema importância, porque aumentou o número da nossa população. E aí ela veio construindo a questão do trabalho, de renda. Depois saímos para a integração de políticas públicas, como saúde e educação, assistência, e ela foi ser Secretária de Proteção Social, foi onde implantou o Maria Maria para reduzir a desnutrição de grávidas, o Presença Viva em que o município se apresentava para o Estado suas necessidades. Ela construiu uma proposta onde as pessoas começaram a se enxergar como sujeitos”, disse.

Mas Rita também falou das qualidades pessoais de Socorro, a quem atribuiu os adjetivos de carinhosa, parceira e humilde. “Tínhamos grupo de WhatsApp, confraternizações e ela sempre como parceira nossa, então além do trabalho, ela oportunizou que construíssemos amizade”, finalizou.