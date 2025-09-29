Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Família diz que Bolsonaro volta a ter mal-estar e médico é chamado

Estadão Conteúdo

O ex-presidente Jair Bolsonaro precisou acionar seu médico, Carlos Birolini, às pressas na noite desta segunda-feira, 29, após uma nova crise de soluços com vômito. De acordo com o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, o ex-presidente teve uma piora das dores abdominais que enfrenta em decorrência da facada de que foi vítima em 2018.

Em publicação nas redes sociais, Carlos disse cogitar levar o pai novamente ao hospital. "A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. Peço, por favor, que orem por ele!", escreveu.

Bolsonaro tem passado os dias em uma casa no bairro do Jardim Botânico, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar e está submetido a monitoramento por tornozeleira eletrônica por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Há cerca de duas semanas , ele e outros oito réus foram condenados por tramar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente recebeu pena de 27 anos e três meses de prisão.

Ele já foi ao hospital em duas oportunidades desde sua condenação. Passou por exames e retirou nove lesões na pele, das quais duas eram cancerígenas.

Palavras-chave

Bolsonaro

estado de saúde

mal-estar

atendimento
Política
