Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Família Bolsonaro vive 'momento difícil', diz Zema após ataques de Carlos Bolsonaro

Carlos criticou líderes da direita que querem apenas "herdar o espólio de Bolsonaro"

Estadão Conteúdo
fonte

Jair e Carlos Bolsonaro (Reprodução redes sociais)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse nesta quarta-feira, 20, que a família Bolsonaro vive um "momento difícil", ao comentar o post em que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz que os governadores de direita se comportam como ratos.

Em postagem publicada no domingo, dia seguinte ao lançamento da pré-candidatura de Zema à presidência da República, Carlos criticou líderes da direita que querem apenas "herdar o espólio de Bolsonaro".

Veja mais

image 'Até marido e mulher discordam', diz Zema após Carlos Bolsonaro chamar governadores de ratos
O filho do ex-presidente chegou a chamar os políticos de "ratos"

image Carlos Bolsonaro mantém no ar postagem citada em decisão de Moraes contra ex-presidente

"Estão vivendo, a família Bolsonaro, um momento difícil, e acho que nós temos que ver todo esse tipo de declaração com um devido desconto. Eu me solidarizo com a família e vejo que mais protagonistas na direita só fortalecem a direita", comentou Zema em entrevista dada a jornalistas após participação na conferência anual do Santander.

Zema disse ter ouvido do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro a avaliação de que quanto mais protagonistas tiver, mais forte a direita vai ficar.

"Escutei isso do próprio presidente Bolsonaro, com quem eu estive há cerca de 30 dias para comunicá-lo em primeira mão do lançamento da minha pré-candidatura. Ele mesmo falou: Quanto mais candidatos a direita tiver, melhor, mais forte ela vai ficar", declarou Zema.

Segundo ele, o jantar organizado na terça-feira pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e que reuniu governadores e lideranças da centro-direita, sem representantes da família Bolsonaro, mostrou que a direita tem condição de caminhar unida.

Ao relatar as discussões que aconteceram no jantar, o governador aproveitou para reiterar críticas à política fiscal e ao excesso de gastos do governo federal. "O que nós queremos é reduzir os danos que o Brasil tem sofrido. Então, eu mesmo propus lá, ontem, que o Congresso tenha uma ação proativa no sentido de reduzir essa gastança para que um novo presidente que venha a assumir em 2027 não tenha tanta dificuldade em fazer a sua gestão", contou Zema, acrescentando que a dívida pública se tornou incontrolável.

"Nós precisamos é ter um plano consistente de atacar essa gastança, que é o grande mal do Brasil, que faz a inflação ficar acima do que deveria e, principalmente, faz com que a taxa de juros vá lá para as alturas, freando com freio de mão o investimento", concluiu o governador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO

STF

PRISÃO DOMICILIAR

CARLOS

GOVERNADORES

RATOS

ZEMA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

eleições 2026

Família Bolsonaro vive 'momento difícil', diz Zema após ataques de Carlos Bolsonaro

Carlos criticou líderes da direita que querem apenas "herdar o espólio de Bolsonaro"

20.08.25 12h48

Itamaraty pede visto para Padilha participar de eventos nos EUA

20.08.25 12h28

off

20.08.25 11h43

Neta de Lula diz que Janja não é uma primeira-dama 'típica' e ajuda a 'blindar' o avô

20.08.25 11h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda