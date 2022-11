Fábio Lúcio é reeleito para o Conselho Regional de Administração no Pará

As eleições do Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-Pa) e Conselho Federal de Administração (CFA) para definir os representantes das entidades nos próximos quatro anos foram realizadas na última terça-feira (22), com divulgação do resultado às 22h30 no plenário do CFA, em Brasília. O pleito terminou com a reeleição de Fábio Lúcio e mais 11 conselheiros regionais (efetivos e suplentes) para o CRA-PA. Além disso, Mauro Leônidas e Fíbia Guimarães foram escolhidos como conselheiros do Estado no CFA.

No Pará, o administrador Fábio Lúcio encabeçava a Chapa 1, que obteve o equivalente a 86,62% dos votos válidos.

Para o próximo quatriênio, de 2023 a 2016, Fábio vislumbra a sequência do crescimento do Conselho na assistência ao profissional de Administração e o cumprimento do regimento interno do CRA, sobretudo no que compete a realizar ou apoiar programas que promovam a ampliação do mercado de atuação dos Profissionais de Administração e das organizações registradas. “Estamos em um tempo de escolhas para o futuro de uma nova geração. Hoje, como sempre, vivemos para o amanhã. Gratidão aos Profissionais de Administração do nosso imenso Pará”, declarou.

Quanto aos representantes do Pará no Conselho Federal de Administração, a chapa 1, liderada pelos administradores Mauro Leônidas e Fíbia Guimarães, venceu com 59,71% dos votos válidos.

“A vitória é nossa, da chapa 1 e da chapa 2. Foi um movimento democrático. Nós estamos lutando pelo bem do profissional. Iremos andar o Estado para entender as dores e que possamos resolvê-las lá no Conselho Federal”, declarou Mauro, citando como prioridades da sua administração a defesa de propostas de valorização profissional e a luta pelo piso nacional dos administradores – que já tramita em projeto de lei no Congresso Nacional.

Sistema

A eleição dos novos representantes do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração (CFA/CRAs) aconteceu entre 0h e 22h, por meio do site www.votaadministrador. Os eleitores optaram por renovar em dois terços os conselheiros federais e regionais.

O coordenador da Comissão Permanente Eleitoral do CFA, Adm. Jorge Cavalcante, agradeceu o apoio dos CRAs, dos conselheiros federais e regionais, da diretoria do CFA e dos colaboradores da autarquia. “É muito árduo o trabalho da equipe, que foi perfeita na execução dessa missão. Agradeço a todos”, disse.