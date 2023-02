Exclusivo: Investigações de financiadores de atos terroristas devem durar o ano todo, afirma Dino

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal na manhã desta sexta-feira (10), o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que as investigações para punir os organizadores e financiadores dos atos terroristas do dia 8 de janeiro devem durar todo o ano de 2023.

VEJA MAIS:

Ele lembra que, após as invasões às sedes dos Três Poderes, houve cerca de 1.500 prisões em flagrante e, depois, a decretação de prisões preventivas e temporárias. "As investigações prosseguem. Nós temos vários inquéritos policiais por meio dos quais outras tantas diligências ainda serão feitas. Objetivamente, nós já temos centenas de pessoas respondendo a ações penais perante o Poder Judiciário", declara.

Na opinião de Dino, "com certeza esse número vai crescer" e, no total, atualmente, pelo menos 1.000 pessoas seguem presas, número que também deve ter acréscimos na medida em que as investigações avançarem não apenas em relação aos executores dos atos criminosos como também aos orientadores, incitadores, mandantes e financiadores.

A entrevista completa à repórter Elisa Vaz poderá ser conferida na edição deste domingo do jornal impresso O Liberal e também no portal oliberal.com.