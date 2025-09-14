Exames de Bolsonaro apontam anemia, pneumonia e lesões na pele, diz hospital

Em um comunicado oficial a imprensa, o Hospital DF Star, em Brasília, informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por “exames laboratoriais, exame de imagem e retirada cirúrgica de lesões cutâneas”, na manhã deste domingo (14). A nota é assinada por quatro médicos, incluindo o chefe da equipe cirúrgica, um cardiologista, além do diretor médico e do diretor-geral do hospital.

As informações divulgadas afirma que o resultado dos exames laboratoriais indicam um quadro de anemia por deficiência de ferro, enquanto os exames de imagem evidenciaram resíduos de uma pneumonia recente por broncoaspiração.

Além dos exames, Bolsonaro também foi submetido a um procedimento cirúrgico para remoção de oito lesões na pele, especificamente nas regiões do tronco e do membro superior direito. O procedimento foi realizado com anestesia local e sedação, sem nenhuma intercorrência no processo. Nos próximos deias, será divulgado o resultado da análise das lesões retiradas, exame que definirá a necessidade de complementação terapêutica.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Deputado Hélio Lopes (PL-RJ): espero que anistia seja pautada ainda nesta semana]]

No hospital, foram administrados tratamentos de reposição de ferro por via endovenosa, ou seja, diretamente na corrente sanguínea. O ex-presidente recebeu alta hospitalar por hora, mas segue com o tratamento de hipertensão arterial, do refluxo gastro-esofágico e medidas preventivas de broncoaspiração.