Ex-secretária confirma negócio de Careca do INSS para compra de casa de marqueteira do PT

Aline Bárbara Mota de Sá Cabral, ex-secretária do lobista Antônio Carlos Camilo, o Careca do INSS, afirmou que ele negociou uma casa em Trancoso, na Bahia, com Danielle Miranda Fonteles, que foi marqueteira do PT. A informação foi dada durante depoimento na CPI que investiga esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas nesta segunda-feira, 2.

"Eu tive conhecimento que ele tinha comprado um imóvel. Posteriormente, eu fiquei sabendo de quem era", disse.

A ex-secretária do lobista também disse ter viajado para o imóvel, no início de 2025, para treinar a governanta, mas não soube informar se o negócio chegou a ser concluído. "Eu não tenho certeza se a casa já era completamente dele ou se os trâmites da compra tinham sido finalizados ou não. Eu estive lá para treinar a governanta", disse à CPI.

Ela afirmou ainda que viajou ao local de avião e chegou pelo aeroporto de Porto Seguro, onde um funcionário do Careca do INSS a buscou.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) entregues à comissão indicam repasse de R$ 5 milhões do Careca para Danielle Fonteles. A publicitária afirmou à revista Veja que o valor foi referente a parcelas da compra do imóvel. No entanto, segundo Fonteles, o negócio não foi concretizado, porque as contas de Antunes foram bloqueadas judicialmente após a Operação Sem Desconto.

Inicialmente, Aline se recusou a prestar a informação. A declaração ocorreu após insistência do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). "Me diz uma coisa. A senhora responder se um terceiro comprou um imóvel de outro terceiro lhe incrimina?", perguntou o relator.

A depoente então admitiu ter conhecimento da transação, mas não soube informar os valores. Limitou-se a dizer que a operação ocorreu no fim de 2024.

Aline Bárbara Mota de Sá Cabral era assistente pessoal do Careca e afirma que cuidava de operações pessoais dele, como emissão de passagens aéreas e contato com familiares.