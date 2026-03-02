Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ex-secretária confirma negócio de Careca do INSS para compra de casa de marqueteira do PT

Estadão Conteúdo

Aline Bárbara Mota de Sá Cabral, ex-secretária do lobista Antônio Carlos Camilo, o Careca do INSS, afirmou que ele negociou uma casa em Trancoso, na Bahia, com Danielle Miranda Fonteles, que foi marqueteira do PT. A informação foi dada durante depoimento na CPI que investiga esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas nesta segunda-feira, 2.

"Eu tive conhecimento que ele tinha comprado um imóvel. Posteriormente, eu fiquei sabendo de quem era", disse.

A ex-secretária do lobista também disse ter viajado para o imóvel, no início de 2025, para treinar a governanta, mas não soube informar se o negócio chegou a ser concluído. "Eu não tenho certeza se a casa já era completamente dele ou se os trâmites da compra tinham sido finalizados ou não. Eu estive lá para treinar a governanta", disse à CPI.

Ela afirmou ainda que viajou ao local de avião e chegou pelo aeroporto de Porto Seguro, onde um funcionário do Careca do INSS a buscou.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) entregues à comissão indicam repasse de R$ 5 milhões do Careca para Danielle Fonteles. A publicitária afirmou à revista Veja que o valor foi referente a parcelas da compra do imóvel. No entanto, segundo Fonteles, o negócio não foi concretizado, porque as contas de Antunes foram bloqueadas judicialmente após a Operação Sem Desconto.

Inicialmente, Aline se recusou a prestar a informação. A declaração ocorreu após insistência do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). "Me diz uma coisa. A senhora responder se um terceiro comprou um imóvel de outro terceiro lhe incrimina?", perguntou o relator.

A depoente então admitiu ter conhecimento da transação, mas não soube informar os valores. Limitou-se a dizer que a operação ocorreu no fim de 2024.

Aline Bárbara Mota de Sá Cabral era assistente pessoal do Careca e afirma que cuidava de operações pessoais dele, como emissão de passagens aéreas e contato com familiares.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS/FRAUDES/CPMI/CARECA/EX-SECRETÁRIA/EX-MARQUETEIRA/PT
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

NOVO TITULAR

Novo procurador-geral do MPC-PA toma posse para biênio 2026-2028

Stanley Botti assume comando do órgão em solenidade no TCE-PA

02.03.26 19h56

decisão

Mendonça desobriga Campos Neto de comparecer à CPI do Crime Organizado no Senado

Ao analisar o pedido da defesa, o ministro afastou a obrigatoriedade do comparecimento

02.03.26 19h47

FUNCIONALISMO PÚBLICO

Helder Barbalho anuncia reajuste geral de 6% para servidores do Pará

Segundo o governador, o aumento beneficia mais de 160 mil ativos, inativos e pensionistas e deve injetar R$ 1,3 bilhão na economia

02.03.26 19h39

Ex-secretária confirma negócio de Careca do INSS para compra de casa de marqueteira do PT

02.03.26 19h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PROTESTO EM BELÉM

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ ocorre neste domingo em Belém com líderes da oposição

Manifestação na Escadinha da Avenida Presidente Vargas terá início às 8h30 e reúne críticas ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal

24.02.26 12h54

RISCO SANITÁRIO

Articulação de Helder Barbalho resulta na suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim

Medida do Ministério da Agricultura interrompe entrada de amêndoas por questões sanitárias e responde a demandas de produtores preocupados com riscos fitossanitários e efeitos no mercado nacional

24.02.26 11h03

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda