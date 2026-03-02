Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Novo procurador-geral do MPC-PA toma posse para biênio 2026-2028

Stanley Botti assume comando do órgão em solenidade no TCE-PA

Da Redação
fonte

O procurador de contas Stanley Botti Fernandes tomou posse como novo procurador-geral do MPC-PA (Foto: Emanuel Santos)

O procurador de contas Stanley Botti Fernandes tomou posse, na manhã desta segunda-feira (2), como novo procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA). A cerimônia ocorreu durante Sessão Solene realizada no Plenário Conselheiro Emílio Martins, no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), onde o novo chefe do órgão prestou juramento e iniciou oficialmente o mandato para o biênio 2026-2028.

A solenidade foi conduzida pelo presidente do TCE-PA, conselheiro Fernando Castro Ribeiro, e reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes do sistema de controle externo em âmbito estadual e nacional. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) esteve representado pelo juiz auxiliar da Corregedoria Eleitoral, David Albano, acompanhado da chefe de gabinete da Vice-Presidência do tribunal, Ingrid Agrassar.

A programação teve início com apresentação do Coral do TCE-PA “Conselheira Eva Andersen Pinheiro”, seguida da exibição de um vídeo institucional com o balanço das atividades desenvolvidas pelo MPC-PA no biênio anterior. Durante a cerimônia, o coral também realizou uma homenagem musical com a canção “Jesus, Alegria dos Homens”.

Ao se despedir do cargo, o então procurador-geral Stephenson Victer agradeceu pela atuação à frente da instituição e manifestou confiança na continuidade do trabalho. Segundo ele, o MPC-PA “seguirá escrevendo relevantes capítulos de nossa reconhecidamente magnífica e consolidada história”.

O presidente do TCE-PA, Fernando Ribeiro, destacou o desempenho do gestor que deixava o cargo, afirmando que Victer “cumpriu com maestria sua missão”, e declarou confiança na nova gestão liderada por Stanley Botti.

A cerimônia contou ainda com manifestações do procurador de contas do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Rodrigo Medeiros, e da procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Gluck Paul, que participou representando o governador Helder Barbalho.

Em seu discurso de posse, Stanley Botti reforçou o compromisso institucional para o novo ciclo à frente do órgão e concluiu com uma mensagem de continuidade e responsabilidade. “Olhemos para a frente! Sigamos com perseverança, pois temos uma missão a cumprir”, afirmou.

A posse marca o início de uma nova gestão no MPC-PA, com a proposta de dar sequência às ações de fortalecimento institucional e de aprimoramento do controle externo no estado.

Stanley Botti Fernandes é bacharel em Direito pela Universidade da Amazônia (Unama) e também graduado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Possui mestrado em Direito pela Unama e mestrado em Ciência Política pela UFPA. O novo procurador-geral do MPC-PA também é doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo (USP), formação acadêmica voltada ao estudo das relações entre economia, finanças públicas e regulação estatal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Novo procurador-geral do MPC-PA

Stanley Botti Fernandes
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

decisão

Mendonça desobriga Campos Neto de comparecer à CPI do Crime Organizado no Senado

Ao analisar o pedido da defesa, o ministro afastou a obrigatoriedade do comparecimento

02.03.26 19h47

FUNCIONALISMO PÚBLICO

Helder Barbalho anuncia reajuste geral de 6% para servidores do Pará

Segundo o governador, o aumento beneficia mais de 160 mil ativos, inativos e pensionistas e deve injetar R$ 1,3 bilhão na economia

02.03.26 19h39

Ex-secretária confirma negócio de Careca do INSS para compra de casa de marqueteira do PT

02.03.26 19h38

decisão

Presidente da CPMI do INSS diz que Mendonça ordenou a PF a filtrar informações do caso Master

No último dia 20, Mendonça ordenou que a PF compartilhasse as provas decorrentes das quebras de sigilo, em meio físico ou digital, do dono Master com a comissão

02.03.26 17h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PROTESTO EM BELÉM

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ ocorre neste domingo em Belém com líderes da oposição

Manifestação na Escadinha da Avenida Presidente Vargas terá início às 8h30 e reúne críticas ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal

24.02.26 12h54

RISCO SANITÁRIO

Articulação de Helder Barbalho resulta na suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim

Medida do Ministério da Agricultura interrompe entrada de amêndoas por questões sanitárias e responde a demandas de produtores preocupados com riscos fitossanitários e efeitos no mercado nacional

24.02.26 11h03

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda