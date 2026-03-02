Novo procurador-geral do MPC-PA toma posse para biênio 2026-2028

O procurador de contas Stanley Botti Fernandes tomou posse, na manhã desta segunda-feira (2), como novo procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA). A cerimônia ocorreu durante Sessão Solene realizada no Plenário Conselheiro Emílio Martins, no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), onde o novo chefe do órgão prestou juramento e iniciou oficialmente o mandato para o biênio 2026-2028.

A solenidade foi conduzida pelo presidente do TCE-PA, conselheiro Fernando Castro Ribeiro, e reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes do sistema de controle externo em âmbito estadual e nacional. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) esteve representado pelo juiz auxiliar da Corregedoria Eleitoral, David Albano, acompanhado da chefe de gabinete da Vice-Presidência do tribunal, Ingrid Agrassar.

A programação teve início com apresentação do Coral do TCE-PA “Conselheira Eva Andersen Pinheiro”, seguida da exibição de um vídeo institucional com o balanço das atividades desenvolvidas pelo MPC-PA no biênio anterior. Durante a cerimônia, o coral também realizou uma homenagem musical com a canção “Jesus, Alegria dos Homens”.

Ao se despedir do cargo, o então procurador-geral Stephenson Victer agradeceu pela atuação à frente da instituição e manifestou confiança na continuidade do trabalho. Segundo ele, o MPC-PA “seguirá escrevendo relevantes capítulos de nossa reconhecidamente magnífica e consolidada história”.

O presidente do TCE-PA, Fernando Ribeiro, destacou o desempenho do gestor que deixava o cargo, afirmando que Victer “cumpriu com maestria sua missão”, e declarou confiança na nova gestão liderada por Stanley Botti.

A cerimônia contou ainda com manifestações do procurador de contas do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Rodrigo Medeiros, e da procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Gluck Paul, que participou representando o governador Helder Barbalho.

Em seu discurso de posse, Stanley Botti reforçou o compromisso institucional para o novo ciclo à frente do órgão e concluiu com uma mensagem de continuidade e responsabilidade. “Olhemos para a frente! Sigamos com perseverança, pois temos uma missão a cumprir”, afirmou.

A posse marca o início de uma nova gestão no MPC-PA, com a proposta de dar sequência às ações de fortalecimento institucional e de aprimoramento do controle externo no estado.

Stanley Botti Fernandes é bacharel em Direito pela Universidade da Amazônia (Unama) e também graduado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Possui mestrado em Direito pela Unama e mestrado em Ciência Política pela UFPA. O novo procurador-geral do MPC-PA também é doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo (USP), formação acadêmica voltada ao estudo das relações entre economia, finanças públicas e regulação estatal.