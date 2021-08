Ex-reitor da Ufra, Marcel Botelho assume a Fapespa, no lugar de Maneschy

A partir desta semana, a presidência da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA) passa a ser comandada pelo professor Marcel Botelho, que até início deste mês era reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia. Com isso, Carlos Maneschy deixa a presidência do órgão, permanecendo como Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica. Desde janeiro de 2019, ele acumulada as duas funções.

As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (09). O governador Helder Barbalho revogou decreto anterior que designou Carlos Maneschy para responder pela Fapespa e, em outro decreto, assinado no último dia 05, mas publicado nesta segunda, designou Marcel Botelho para assumir a presidência da Fundação, “até ulterior deliberação”.