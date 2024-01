Ex-presidente do STF, Lewandowski deve assumir Ministério da Justiça no lugar de Dino

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) assumirá o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no lugar de Flávio Dino, escolhido para a vaga aberta no STF com a saída de Rosa Weber. Segundo o Estadão, o Palácio do Planalto já avisou os membros Supremo sobre a escolha.

Na segunda-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve reunido com Lewandowski, no Palácio da Alvorada. A decisão ainda não foi anunciada porque o ministro pediu um prazo para definir os seus auxiliares na equipe, mas a expectativa é de que a nomeação ocorra até o fim desta semana.

A área de Segurança Pública continuará sob a alçada da pasta Justiça. Contrário à separação, Lewandowski teria declarado em conversas reservadas que o desmembramento do Ministério da Justiça não era uma operação tão simples como "tirar um paletó" porque as estruturas são interligadas. Ele acredita também, assim como Flávio Dino, que um ministro sem o comando da Polícia Federal fica enfraquecido.

Histórico

O ministro Ricardo Lewandowski deixou oficialmente o Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 11 de abril do ano passado, um mês antes de completar 75 anos, idade limite para permanência na Corte. Ele chegou à Suprema Corte em fevereiro de 2006, nomeado pelo presidente Lula, e foi presidente do STF no biênio 2014/2016. Ao final de sua gestão, presidiu o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no Senado.

A vaga aberta com a saída de Lewandowski do Supremo foi ocupada por Cristino Zanin, também indicado pelo presidente Lula.