Ex-ministro Ricardo Salles expõe suposto esquema envolvendo ONGs, acadêmicos e funcionários públicos

Em depoimento realizado na terça-feira (15), o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente (MMA), revelou um suposto esquema que abrange, segundo ele, Organizações Não Governamentais (ONGs), servidores públicos e acadêmicos. Salles afirma que há uma rotatividade em que servidores alinhados com ONGs atuam tanto em governos quanto em universidades, gerando uma rede de influência.

"É uma espécie de ciranda", afirmou Salles durante seu testemunho perante a CPI das ONGs. "Essa ciranda envolve assinatura de cheques entre eles, legitimando o discurso um do outro... Eles ora trabalham no governo, ora nas universidades. Um sustenta financeiramente o outro, cavando oportunidades."

Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente (Lula Marques/ Agência Brasil)

Estudos patrociados respaudariam defensoes de "causas relevantes"

Salles alega que no cenário onde indivíduos estão no governo, eles direcionam fundos para pesquisas dos colegas acadêmicos. "Os colegas na academia então produzem estudos para respaldar a visão política daqueles no governo e os interesses econômicos de quem se autodenomina defensor de 'causas relevantes'."

Durante seu depoimento, Salles também mencionou que jornalistas podem ser beneficiados pelo terceiro setor. Ele sustentou que ONGs financiam jornalistas para participarem de eventos internacionais. Entre 2019 e 2021, período em que Salles liderou o MMA, o Instituto Clima e Sociedade (ICS) foi destacado como um dos principais patrocinadores de seminários e atividades no exterior com a presença de jornalistas. No entanto, Salles não forneceu nomes específicos dos profissionais envolvidos.