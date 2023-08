'Não podemos querer prorrogar algo cujas pernas foram amputadas', diz Ricardo Salles

Oferta de 890 vagas

A Embrapa abrirá concurso público pela primeira vez após 15 anos. As inscrições devem começar no 1º semestre de 2024.



Câncer de colo de útero

Levantamento nacional revela que 21,4% das mulheres no Brasil fazem o rastreamento da doença fora da idade.

Ricardo Salles (J. Bosco)

"Não podemos querer prorrogar algo cujas pernas foram amputadas”

Deputado Ricardo Salles, relator da CPI do MST, ao informar que desistiu de pedir a prorrogação do colegiado, cujo prazo de funcionamento termina em 14 de setembro.

INFRAESTRUTURA

No próximo dia 27, equipes da Organização das Nações Unidas estarão em Belém para tratar de detalhes da estrutura da cidade, que será sede da COP 30, marcada para 2025. Os técnicos devem fazer uma análise detalhada dos desafios que a capital paraense terá que enfrentar para receber um público estimado em mais de 70 mil pessoas. Rede hoteleira, mobilidade urbana e segurança estão entre as preocupações dos organizadores.

INVESTIMENTOS

DEBATE



A Estação das Docas recebe ao longo do dia mais de trinta autoridades que vão abordar caminhos de transição para a bioeconomia e perspectivas para alavancar os mercados de natureza, durante o evento Inovação, Finanças & Natureza. Na lista de participantes estará o alto escalão do Banco Mundial, BNDES, Fundo Global para o Meio Ambiente e Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil (BID).



RELATÓRIO



O evento marca também o lançamento do relatório final da Força-Tarefa sobre Mercados de Natureza (Taskforce on Nature Markets), que apresenta recomendações e práticas para tornar os mercados da natureza alguns dos principais vetores da transição para uma bioeconomia justa e sustentável.

COLDPLAY

EXPECTATIVA

Fãs paraenses da banda britânica Coldplay começaram ontem a torcida para ver um show ao vivo direto do Estádio Olímpico do Pará, que entrou na lista de lugares cotados para receber um dos eventos da Global Citizen, organizadora de um dos maiores festivais beneficentes do mundo da música, o Global Citizen Festival.



ESPECULAÇÕES



Um dos cofundadores da instituição, que defende o fim da pobreza extrema e combate às mudanças climáticas, Michael Sheldrick, conheceu de perto a estrutura do estádio. Desde 2015 o vocalista do Coldplay, Chris Martin, é curador do evento e neste ano ele já se reuniu com o presidente Lula e com o governador Helder Barbalho, o que fez aumentar especulações de que planeja fazer um show na metrópole da Amazônia.

IGNORÂNCIA

JORNALISTA



O jornalista da CNN, William Waack, atraiu a ira dos paraenses e recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais ao se referir à capital do Estado como “o meio do mato”. Waack conduzia o programa semanal WW quando precisou chamar o repórter Caio Junqueira, que entraria ao vivo de Belém. “Tem um cara que tá nos chamando lá de Belém, e eu não quero deixar ele parado lá no meio do mato”, disse. Artistas paraenses, entre eles a cantora Fafá de Belém, engrossaram o coro contra a manifestação polêmica do jornalista da CNN.



RESPOSTA



Coube à ministra do Meio Ambiente e atual co-chair do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU Meio Ambiente, Izabella Teixeira, corrigir o apresentador. “Ele não tá no meio do mato. Ele tá no meio da cidade. Entendeu? Agradabilíssima”. Em entrevista coletiva, o prefeito de Belém comentou as declarações. “Alguns ignorantes acham que nós somos só mato. Preconceito e ignorância juntos”, disse.

CONTROLE

ENCONTRO



O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) iniciará as atividades do programa de interiorização “Conversando com o Controle Interno” em Altamira, na Região do Xingu, no dia 17, às 10 horas, com a palestra “O papel constitucional dos Tribunais de Contas no aperfeiçoamento do controle interno”, que será ministrada pelo secretário de controle externo do Tribunal de Contas da União (TCU) no Pará, Arildo da Silva Oliveira. O encontro segue até o dia seguinte, sendo destinado aos servidores responsáveis pelo controle interno dos órgãos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

EM POUCAS LINHAS

► O Projeto de Pesquisa Inovação Territorial para Jovens e Adultos da Comunidade Remanescente do Quilombo do Igarapé Preto, em Oeiras do Pará, realiza, entre 14 e 18 de agosto, na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, mais um ciclo de capacitação para jovens e adultos do território sobre a Moda Afro-brasileira, o vestir como resistência e combate à discriminação racial. O projeto é uma parceria entre a Comissão de Regularização da Universidade Federal do Pará, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Estado do Pará e as famílias quilombolas, e tem suporte da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. A capacitação será ministrada por Ysa Almeida Brasil, mestre em Comunicação, Linguagem e Cultura.

► Será lançado hoje, às 19h, na sede da Federação das Indústrias do Pará, o segundo volume da série Mestres do Direito do Século XX, uma iniciativa da Academia Paraense de Letras Jurídicas, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi. A obra homenageia o professor Otávio Mendonça, reeditando sua tese para a cátedra de Direito Internacional Privado.



► Será realizado em Belém, entre os dias 1º e 2 de dezembro, o 18º Congresso de Gente e Gestão. O tema será “Da Amazônia para o Mundo – Conectando Pessoas e Negócios”.



► Em assembleia geral realizada na semana passada, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Pará aprovou o afastamento de vários diretores acusados de irregularidades cometidas na atual gestão. Na mesma assembleia geral da semana passada foi eleita uma Comissão de Sindicância para investigar as denúncias. A comissão atuará por 120 dias. Enquanto isso, a atual presidente, a cabo PM Karla Cristina Mota de Souza, acumulará as funções da diretoria administrativa.