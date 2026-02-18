Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ex-ministro de Bolsonaro divulga adesivos pró-Flávio no carnaval e critica homenagem a Lula

Estadão Conteúdo

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro (PL), publicou nas redes sociais no domingo, 15, um vídeo em que aparece distribuindo adesivos em referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato ao Palácio do Planalto neste ano.

Na gravação, Machado cola o material na motocicleta de um apoiador. No adesivo, lê-se "Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026", ao lado de uma imagem do senador beijando a cabeça do ex-presidente.

Ao divulgar o vídeo, o ex-ministro escreveu: "Onde ando sempre me pedem adesivos de @flaviobolsonaro". "Fizeram fila para adesivar. Enquanto Lula pula nos blocos, eu faço o meu trabalho de formiguinha", afirmou em publicação na rede social X.

A publicação ocorreu na mesma noite em que a escola de samba Acadêmicos de Niterói levou à Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A apresentação provocou reação de parlamentares da oposição, que acusam a agremiação de promover campanha antecipada. A avaliação no grupo é de que a associação direta entre o desfile e a figura do presidente extrapola o caráter cultural do evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

FLÁVIO BOLSONARO

GILSON MACHADO

ADESIVOS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Ex-ministro de Bolsonaro divulga adesivos pró-Flávio no carnaval e critica homenagem a Lula

18.02.26 10h58

POLÍTICA

Lula sanciona reajustes do Legislativo, mas veta penduricalhos que furam teto

De autoria da Mesa Diretora da Câmara, o texto criava gratificação que concede um dia de licença para cada três dias de trabalho

18.02.26 8h33

Auditores da Receita criticam ação do STF contra servidores: 'Bodes expiatórios'

17.02.26 19h37

investigação

Receita esclarece que não foi detectado acesso a dados sigilosos de Paulo Gonet

Por determinação do STF, a Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira, quatro mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

17.02.26 17h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

DECISÃO

TCMPA define regras para contratos temporários de professores nos municípios do Pará

Decisão vale para todas as prefeituras e proíbe suspensão de salários durante recesso escolar

12.02.26 16h10

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

Política

Deputado pede investigação sobre R$ 90 milhões do Banpará no Banco Master

Rogério Barra pediu detalhes sobre o aporte de mais de R$ 90 milhões em recursos públicos do Estado do Pará em fundo de investimento vinculado ao Banco Master, que foi liquidado

11.02.26 7h24

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que ação contra 'crimes do PT na Sapucaí' será protocolada no TSE

A declaração vem após a homenagem feita pela escola Acadêmicos de Niterói ao presidente da República

16.02.26 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda