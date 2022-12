Ex-governador do RJ, Sérgio Cabral deixa cadeia após seis anos

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou a prisão na noite desta segunda-feira (19), após seis anos. Ele estava detido na Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. As informações são do G1.

Condenado em 23 ações penais, com penas que chegam a 425 anos e 20 dias, Cabral vai ficar em prisão domiciliar no Arpoador, Zona Sul do Rio, em um imóvel da família. Ele saiu da cadeia de tornozeleira eletrônica.

Segundo o advogado de Cabral, Daniel Bialski, o ex-governador "vai cumprir toda as determinações de uma prisão domiciliar, com saídas só sendo permitidas para ir ao médico, para alguma emergência".