Ex-deputado Alexandre Ramagem é preso nos EUA pelo ICE, serviço de imigração do País

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 16 anos de prisão, foi preso nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE). Investigações da PF apontam que o ex-parlamentar deixou o Brasil de forma clandestina para evitar a prisão, cruzando a fronteira de Roraima com a Guiana, seguindo depois para os Estados Unidos. A fuga ocorreu antes mesmo do término de seu julgamento, por tentativa de golpe de Estado.

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A informação sobre a prisão de Ramagem foi divulgadapel Globo News, após confirmação da PF. Ele estava foragido desde setembro do ano passado.

O Ministério da Justiça havia informado ao Supremo, em janeiro deste ano, que o pedido de extradição de Ramagem foi formalmente encaminhado ao governo norte-americano. A documentação foi enviada ao Departamento de Estado dos EUA pela Embaixada do Brasil em Washington em 30 de dezembro de 2025.

O ministro Alexandre de Moraes determinou a inclusão do nome de Alexandre Ramagem na lista da Interpol. Essa medida viabilizou sua possível detenção por autoridades estrangeiras.

Enquanto Tamagem estava no exterior, a Câmara dos Deputados cancelou seu passaporte diplomático do ex-parlamentar, após a cassação do seu mandato. Por determinação do STF, a Câmara também efetuou o bloqueio dos seus vencimentos parlamentares.