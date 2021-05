Ex-assessor de Pazuello diz que oferta da Pfizer foi prejudicada por vírus em computadores

O ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde Élcio Franco, que integrou a equipe de Eduardo Pazuello, afirmou à Pfizer que, devido a um vírus instalado na rede de computadores da pasta, enfrentava dificuldades para analisar uma oferta de vacinas por parte da empresa farmacêutica. Franco prestará depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 na próxima quinta-feira (27).

O então ocupante do segundo posto mais importante do ministério, afirmou em 10 de novembro de 2020 que “em virtude de um problema de vírus em nossa rede do Ministério da Saúde, estamos com uma série de dificuldades de conexão em rede e abertura de e-mails, o que dificultou ou até impediu o acesso aos arquivos enviados até a presente data, assim como sua respectiva análise”, argumentou.

No dia anterior, a Pfizer havia enviado ao ministério um e-mail exaltando a eficácia de sua vacina e ressaltando a necessidade de “confirmação urgente” pelo governo de Jair Bolsonaro sobre o “número de doses a ser considerado no segundo semestre”.

Em seu depoimento, Franco terá a oportunidade de tratar do assunto e responder os questionamentos dos senadores.