Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Estado demorou a reconhecer força do crime organizado, avalia promotora paraense

Para Ana Maria Magalhães, presidente da Ampep, facções na Amazônia possuem hierarquia e domínio territorial que desafiam a soberania estatal

Gabriel da Mota

O combate ao crime organizado na Amazônia exige mais do que força policial; exige o reconhecimento da complexidade do inimigo. A avaliação é da promotora Ana Maria Magalhães, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Ampep). Em entrevista ao Grupo Liberal, ela analisou a evolução das facções no Estado e a resposta do Poder Público.

Com a experiência de quem atuou em comarcas do interior e no enfrentamento direto à criminalidade, Ana Maria afirma que, durante anos, houve uma subestimação do problema. "De uns 5 ou 6 anos para cá, houve uma compreensão e aceitação de que o crime organizado realmente era organizado", disse.

Para a promotora, as facções operam com definição de tarefas, cargos de poder e, principalmente, dominação territorial. Ela alerta que a perda de território para o crime fere a própria existência do Estado.

"Onde existe um predomínio de organização criminosa, não se pode falar em segurança. Não existe soberania onde você não tem território", pontuou.

Apesar do diagnóstico duro, a presidente da Ampep se diz otimista com a reestruturação dos órgãos de inteligência e do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco). "Acredito sim que, com inteligência e investimento, essa batalha vai ser ganha pela sociedade", concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ana maria magalhães

ampep

crime organizado

ministério público

pará
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Habitação

Vila da Barca recebe 16 novas moradias nesta segunda-feira (19)

Entrega em Belém integra projeto de urbanização de R$ 50 milhões no bairro do Telégrafo

18.01.26 12h20

Senador defende criação de subcomissão para acompanhar acordo Mercosul-UE

17.01.26 18h34

Alckmin: Liderança e perseverança de Lula fizeram com que chegássemos a acordo Mercosul-UE

17.01.26 18h03

Motta: Pretendemos dar tramitação mais rápida possível na Câmara ao acordo Mercosul-UE

17.01.26 17h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

Prisão

'Tenho inveja de Nicolás Maduro', declara Eduardo Bolsonaro

Maduro foi preso no dia 3 de janeiro e está detido em Nova York em uma prisão conhecida como 'inferno na terra'

13.01.26 11h06

crise evangélica

Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

15.01.26 15h37

Apelo

Michelle Bolsonaro conversa com Gilmar Mendes para pedir prisão domiciliar a Bolsonaro

Michelle busca sensibilizar ministros da Corte para que conversem com o ministro Alexandre de Moraes

15.01.26 11h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda