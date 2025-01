'Está chegando com uma equipe diferenciada', diz Bolsonaro sobre segundo mandato de Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (20) que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assumirá seu segundo mandato com o que classificou como uma “equipe diferenciada”.

“Até o próprio Trump está chegando com uma equipe diferenciada, uma equipe com vontade de fazer a coisa certa e fazer a América grande”, disse Bolsonaro em live do Portal Auriverde, nesta segunda-feira (20).

VEJA MAIS

Trump toma posse para seu segundo mandato como presidente dos EUA na tarde desta segunda. Ele é o segundo na história do país a conseguir retornar à Casa Branca depois de perder uma eleição.

Segundo Bolsonaro, Trump vem com a experiência do primeiro mandato. “A gente erra, não tem como não errar, você não é uma máquina, mas aqueles quatro anos te dão uma experiência enorme”, disse.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emily Melo, Repórter do Núcleo de Política e Economia)