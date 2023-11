‘Essas pessoas não invadiram terra indígena’, diz senador do Pará sobre colonos da TI Apyterewa

O senador do Pará, Zequinha Marinho (Podemos), defendeu as famílias que estão na região de Apyterewa e pediu medidas para acabar com a violência instalada na área. O prazo para desocupação pacífica das terras indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajá, localizadas entre os municípios de São Félix do Xingu, Altamira, Anapú e Senador José Porfírio, no sudeste paraense, terminou na última terça-feira (31). Porém, nesta quarta-feira (1), muitos colonos ainda retiravam seus pertences e relataram à equipe do Grupo Liberal que acompanhava a situação no local que não tinham para onde ir.

Em suas redes sociais, Marinho afirmou que “grande parte da imprensa nacional desconhece a realidade na Amazônia”.

“As famílias de trabalhadores rurais, que estão na região de Apyterewa há décadas, não são invasores”, escreveu, na legenda de um vídeo em que fala sobre a situação.

“Essas pessoas não invadiram terra indígena. Essas pessoas foram invadidas pela expansão da terra indígena”, disse o parlamentar na gravação, referindo-se aos processos de expansão das terras indígenas, homologados em 2007, e retirada dos invasores que viviam nessa área como uma das condicionantes para a obra de Belo Monte.

Zequinha ressalta que, com essa expansão, o território indígena, que tinha 266 mil hectares, aumentou em mais 507 mil hectares. “Mais de duas mil famílias foram atingidas por essa expansão”, diz o senador, que afirma ter procurado o governo federal para "denunciar as atrocidades que acontecem em Apyterewa". Zequinha conta que chegou a se reunir com o ministro-chefe da Secretaria de Relações-Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, para solicitar a suspensão da violência instalada naquela localidade do município São Félix do Xingu.

O jornal Folha de São Paulo noticiou nesta quarta-feira (1) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria decidido congelar as ações policiais de incursão no território até a definição de como será o próximo passo da desintrusão. “Parece que governo reconheceu a verdade dos fatos e o legítimo direito daquelas famílias que estão na área há décadas e que construíram suas vidas lá. São cidadãos, homens e mulheres de bem e que precisam ter seus direitos preservados. Não defendo criminoso, minha luta é pelos trabalhadores que estão desesperados frente ao risco de perderem seus tetos e todos seus bens construídos ao longo da vida”, declarou Zequinha Marinho, em suas redes sociais, após a informação ser divulgada.

Porém, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida na terça-feira (31) manteve a Operação de Desintrusão das Terras Indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajá.