‘Essa terra é um tesouro de biodiversidade’, diz Macron em Belém

Em sua primeira visita ao Brasil e à América Latina, o presidente francês Emmanuel Macron começou a viagem por Belém, e, na tarde desta terça-feira (26), conheceu a Ilha do Combu na frente da capital paraense, recepcionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Helder Barbalho. O cacique Raoni também compôs a comitiva que recebeu Marcon, e foi elogiado pelo político francês.

"Caro Raoni, esse momento é dedicado a você, várias vezes você foi à França e me comprometi a fazer essa visita a você. O presidente Lula e eu fazemos hoje isso por sua causa comum e essa terra que pertence a vocês, que é um tesouro de biodiversidade, mas também território de povos indígenas que aqui cresceram e conhecem a natureza. Nesse instante vamos celebrar vocês”, destacou Emmanuel Macron.

Presidente Macron em Belém

O Cacique Raoni, do povo Caiapó, ou Mebêngôkre, como se autodenominam, agradeceu ao político francês. "Temos que fazer presidente Lula e Macron, temos que continuar com esse trabalho que estamos fazendo. Acredito que muita gente vai ficar feliz com nosso trabalho, ele deve continuar para que respeitem um ao outro e possam viver em paz", afirmou o cacique, que é atualmente uma das mais conhecidas vozes na luta indígena no Brasil.

Em fala na Ilha do Combu, em Belém, o presidente francês Emmanuel Macron parabenizou gestão nacional e representantes dos povos indígenas na luta pela prevenção do ecossistema. Macron reforçou que projeto "Apelo de Belém", lançado hoje (26), será voltado para a luta contra o garimpo e os interesses financeiros de curto prazo. Visa Multiplicar a cooperação científica e os laços com os povos indígenas.