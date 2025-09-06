Capa Jornal Amazônia
Esquerda prepara atos em cerca de 40 cidades em meio a mobilizações de bolsonaristas

Estadão Conteúdo

Em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e a mobilizações de seus apoiadores, manifestantes da esquerda vão às ruas do País neste domingo, 7.

As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo organizam atos em cerca de 40 cidades brasileiras de pelo menos 23 Estados para defender a soberania do País e se posicionar contra a anistia aos envolvidos na trama golpista.

Os movimentos, que reúnem centrais sindicais como CUT e UGT, também vão protestar pelo fim da escala 6x1. A programação faz parte do "Grito dos Excluídos", mobilização popular que ocorre há 30 anos no País para reivindicar direitos da população.

Há expectativa de que autoridades do governo, como o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, compareçam à manifestação em São Paulo. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, não há previsão de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participe de alguma mobilização.

A manifestação adotará o lema "7 de Setembro do Povo - quem manda no Brasil é o povo brasileiro". Em sua convocação, a CUT afirma que o ato "vai expressar a resistência popular frente às tentativas da extrema direita de sequestrar a data com suas pautas fascistas e as recentes medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump".

Em agosto, Trump impôs tarifas de até 50% sobre exportações brasileiras com o argumento de que há uma perseguição da Justiça contra o ex-presidente e seu aliado, Jair Bolsonaro.

Os bolsonaristas também irão às ruas neste domingo. Os apoiadores de Bolsonaro concentrarão as manifestações de 7 de setembro no lema "Reaja Brasil: o medo acabou", em defesa de anistia aos acusados de envolvimento com a trama golpista, incluindo o ex-presidente.

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na terça-feira, 2, o julgamento da trama golpista que inclui Bolsonaro e outros sete réus. No início do julgamento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação de todos os réus pelos cinco crimes listados na denúncia: organização criminosa armada, golpe de estado, tentativa de abolição violenta do estado democrático, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. As penas em caso de condenação podem chegar a 43 anos de prisão.

A mobilização bolsonarista será descentralizada nas capitais pela manhã e concentrada, à tarde, em um ato na Avenida Paulista, em São Paulo.

Em prisão domiciliar, Bolsonaro ficará de fora das manifestações. Seu filho e senador, Flávio Bolsonaro, fez uma publicação nas redes sociais convocando os apoiadores para ato às 11h em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Veja o local das manifestações previstas pela esquerda:

AL - Maceió | Praça da Faculdade, às 8h AM - Manaus | Av. Eduardo Ribeiro com Avenida 7 de setembro (até a Praça da Polícia) de 8h às 9h AP - Macapá | Concentração: Hospital do Amor - R. Carlos Daniel, 456 - Infraero II, às 7h BA - Salvador | Campo Grande, às 9h BA - Souto Soares | Concentração na Praça Raul Soares, às 09h CE - Fortaleza | Praça Dom Helder Câmara - Praia do Futuro, às 8h DF - Brasília | Praça Zumbi dos Palmares (CONIC), às 10h ES - Vitória | concentração na Praça Portal do Príncipe, às 8h30 GO - Goiânia | Praça do Trabalhador, às 8h30 MG - Belo Horizonte | Praça Raul Soares, às 9h MS - Campo Grande | Cruzamento da Rua 13 de maio com Dom Aquino, às 8h MT - Cuiabá | Praça Cultural do Bairro Jardim Vitória, às 7h30 MT - Cáceres | Salão da Matriz São Sebastião, Rua Rodrigues Alves, 201, Cidade Nova, às 7h PA - Belém | Concentração na avenida. Mal. Hermes, 3 - Campina (Escadinha do cais do Porto), às 9h PB -João Pessoa | Lagoa, às 9h PE - Recife | Parque 13 de maio, às 9h PE - Recife | Pedal Grito dos Excluídos - saída às 09h do Prq. da Jaqueira, rumo ao Prq. 13 de Maio PI - Teresina | Concentração na Ponte da Avenida Frei Serafim (JK), 7h PR - Antonina | Concentração na esquina do Brasílio Machado, às 09h PR - Apucarana | Concentração Avenida Curitiba (próximo Supermercado Amigão), 8h30 PR - Cascavel l | Calçadão (na Avenida Brasil, esquina com Padre Champagnat), 8h30 PR - Curitiba | Rua Desembargador Oscar Carvalho e Silva, Vila Pantanal, às 9h PR- Garopaba | Praça do Centro Histórico, às 13h PR - Maringá | Praça Raposo Tavares, 8h30 PR - Matinhos | Praça Matinhos - Matinhos/Litoral - Paraná, 8h PR - Umuarama | Praça Paulo VI (Praça da Catedral), 9h PR - Ponta Grossa | Em frente ao Cemitério Municipal - Av. Balduino Taques, 9h30 RS - Porto Alegre | Ponte de Pedra, Largo do Açorianos, 14h RJ - Rio de Janeiro | Rua Uruguaiana com avenida Presidente Vargas (metrô), Centro, às 9h RN - Mossoró | Ginásio Pedro Ciarlini, 7h RN - Natal | Praça das Flores, Petrópolis, às 9h RR - Boa Vista | Palco Aderval da Rocha, em frente à Praça Germano Sampaio, no bairro Pintolândia, às 15h30 SC - Blumenau| Rua Presidente John Kennedy (ao lado do Teatro Carlos Gomes), às 8h SC - Chapecó | Praça Central (ao lado da Catedral Santo Antônio), às 14h SC - Florianópolis | Parque da Luz, às 8h30 SE - Aracaju | Praça da Catedral Metropolitana de Aracajú, em meio ao desfile das escolas, às 9h SP - Aparecida | concentração no porto e segue em caminhada até a basílica, a partir das 7h - (organização: Pastoral da igreja de Aparecida) SP - Campinas | Concentração na Praça do Largo do Pará, às 9h SP - Mauá/ABCDMRR | Início com Santa Missa - Santuário Imaculada Conceição: Praça Mons. Alexandre V. Arminas 01, Bairro Matriz, 08h30 SP - Osasco | Concentração em frente à Estação de Trem de Osasco, às 08h30 SP - Santana do Parnaíba | Largo da Matriz, s/n, Centro, às 14h SP - Santos | Praça da Cidadania, às 15h SP - São Paulo | Praça da Sé, a partir das 7h, com café da manhã para as pessoas em situação de rua - ato às 9h e 10h30 caminhada para o centro. SP - São Paulo | Praça da República, às 9h SP - São Sebastião | Rua da Praia - São Sebastião - 9h

Palavras-chave

Manifestação/Atos/Esquerda/7 de setembro
