Esplanada dos Ministérios é reaberta após 22 dias

O governo do Distrito Federal reabriu a Esplanada dos Ministérios nesta segunda-feira (21), depois de 22 dias bloqueada. O fechamento aconteceu devido ameaças de invasão por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, após a derrota nas eleições presidenciais deste ano. Com informações do Antagonista.

VEJA MAIS

A Secretaria de Segurança do DF temia a invasão da via ao Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF). O órgão monitorava possíveis atos com informações de inteligência, de órgãos de segurança pública locais e federais.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)