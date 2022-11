Manifestantes fazem atos no 15 de novembro em pelo menos 8 capitais, incluindo Belém e Brasília

Manifestantes que declaram não aceitar o resultado das eleições deste ano organizaram protestos por todo o Brasil, neste feriado de 15 de novembro, data em que se celebra a Proclamação da República. Em Brasília (DF), vestidos de verde e amarelo, os manifestantes se concentraram no Setor Militar Urbano, área onde fica a maior parte dos quartéis do Exército, além do Comando Geral.

Brasília (DF)

Na capital federal, a Praça dos Três Poderes permaneceu fechada e o trânsito na Esplanada dos Ministérios foi restringido durante todo o dia, para evitar tumultos.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em ato em frente ao Quartel General do Exército (QG), no Setor Militar Urbano, em Brasília (DF) (WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO)

São Paulo

Em São Paulo, maior cidade do País, atos foram realizados na zona sul, na região do Parque Ibirapuera. Também vestidos de verde e amarelo e portando bandeiras nacionais, os manifestantes gritavam palavras de ordem. Algumas ruas do entorno sofreram interdições, por conta dos protestos.

Bolsonaristas se reúnem perto do Comando Militar Sudeste, na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo (VINICIUS TASCHINI/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Belém

Manifestantes continuaram ocupando parte das calçadas e ciclovia da avenida Almirante Barroso. Com roupas nas cores verde e amarelo e carregando bandeiras do Brasil, eles estiveram reunidos nas proximidades do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) do Exército Brasileiro (EB), nos dois sentidos da via. Apesar da manifestação, o trânsito fluía na avenida Almirante Barroso.

Manifestantes continuaram ocupando parte das calçadas e ciclovia da avenida Almirante Barroso, em Belém (Thiago Gomes/O Liberal)

Rio de Janeiro

Já na capital fluminense, a Avenida Presidente Vargas, no Centro, foi totalmente interditada. Com carro-som, faixas e placas, os manifestantes pediam intervenção federal contra o resultado da eleição.

Ato em frente ao prédio do Comando Militar do Leste, no centro do Rio de Janeiro, neste Proclamação da República (PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Recife

No Recife, onde também foram registradas manifestações, grupos favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro se concentraram em frente ao Comando Militar do Nordeste (CMNE), deixando o trânsito parcialmente lento na BR-232. Os manifestantes ficaram no acostamento da rodovia e no canteiro central.