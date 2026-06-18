Envolto no caso Master, Flávio Bolsonaro critica PT após operação da PF contra líder do governo

O senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou o PT após a operação da Polícia Federal (PF) contra o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), em novo desdobramento do caso Master. Segundo as investigações, há indícios de que o senador tenha recebido propinas de Augusto Lima, ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro.

"Escândalo envolvendo o PT é como a incompetência do governo Lula: não tem como esconder", disse Flávio Bolsonaro em publicação no X (antigo Twitter). Embora critique a citação a um petista nas investigações, o próprio Flávio Bolsonaro está envolto no caso Master, ainda que não seja formalmente acusado ou investigado. No mês passado, o site Intercept Brasil revelou que o senador pediu dinheiro a Vorcaro para a produção do filme "Dark Horse", cujo roteiro é inspirado na vida do pai.

Além do pedido de dinheiro ao ex-dono do Master, Flávio Bolsonaro foi à casa de Vorcaro em dezembro do ano passado, enquanto ele estava cumprindo medidas cautelares após ser liberado da primeira vez em que foi preso. Segundo o senador, a visita ocorreu para colocar um "Ponto final" em sua relação com o ex-banqueiro.

Desde que sua relação com Vorcaro foi revelada, Flávio Bolsonaro passou a defender a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar o caso Master. Porém, como mostrou o Estadão, o senador não apoiou todos os pedidos de investigação parlamentar sobre o caso.

Dos cinco requerimentos de investigação que buscam signatários no Senado, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro apoiou apenas dois. Esse fato vai de encontro à versão do próprio senador, que alegou ter apoiado todas as iniciativas do gênero.

Ao criticar Wagner e o PT nesta quinta-feira, 18, Flávio Bolsonaro voltou a pedir pela CPMI do Master.