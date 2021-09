Entenda como é calculado o preço da gasolina

O preço da gasolina é uma das principais reivindicações das mobilizações de caminhoneiros que ocorrem no Brasil inteiro, mas você sabe como o preço do combustível é calculado? Uma série de fatores influencia no preço atual, que não para de crescer, e os valores definidos pela Petrobrás são chave para entender as altas.

Os valores da estatal, por exemplo, têm como referência os preços de paridade de importação (PPI), ou seja, acompanham as variações do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio. Esta diretriz foi iniciada em 2016 e, com o dólar em alta, os preços tendem a aumentar. Desde dezembro de 2020, por exemplo, o barril de petróleo do tipo Brent, referência internacional, acumula uma alta da ordem de 8%.

Confira cada fator do preço (Alynne Cid/O Liberal)

Além do cenário internacional, os consumidores pagam mais que somente a gasolina quando abastecem: combustível corresponde a 30,5% do valor total, enquanto tributos estaduais e federais respondem por 44,3% do preço.

Uma mentira, porém, tem sido amplamente compartilhada nos últimos anos: a de que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de caráter estadual, responde por mais da metade do preço e que os impostos federais teriam sido zerados. No entanto, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não corresponde a 28% do total do preço.

Também não há nenhum imposto federal zerado para os combustíveis. Segundo levantamente da Petrobrás feito em julho, os impostos do governo federal respondem a 11,9% do preço da gasolina. Além disso, dados oficiais atestam que o principal fator a pesar no aumento do preço da gasolina nos últimos meses não foi o ICMS, mas sim os reajustes feitos pela Petrobras.



Enquanto o ICMS teve aumento real de 34 centavos entre 2018 e 2021, o reajuste nos preços do petróleo nas refinarias, tabelados de acordo com o mercado internacional, foi de 51%.

Entre janeiro e abril de 2021, o aumento no valor foi de 0,7%. Como o imposto cobrado é fixo de 28%, se o preço nas refinarias aumenta o preço do combustível, o imposto tem uma arrecadação maior, mesmo seguindo com a mesma porcentagem.

Para ajudar a entender, basta lembrar que 28% de 5 reais é 1 real e quarenta centavos, enquanto 28% de 6 reais é 1 real e sessenta e oito centavos.

Há ainda o etano anidro (12%), que impede a separação da água no combustível e é requerido por lei.

Do ponto de vista logístico, para completar, é preciso considerar a margem de revenda e o custo de transporte, frete e distribuição (12,9%), o que pode ser um ponto crítico para estados mais distantes de grandes centros, como o Pará e o Acre.