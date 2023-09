Enfermagem anuncia paralisação de 12 horas nos dois PSMs de Belém nesta terça-feira (26)

Mesmo com a reunião entre lideranças da categoria e a direção da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), nesta segunda-feira (25), em que a secretaria explicou o motivo do não pagamento do piso a todos os trabalhadores de enfermagem no município, e uma nova reunião ficou marcada para quinta-feira (28), a Associação dos Servidores de Saúde do Município de Belém (Assemub) anunciou paralisação de 12 horas a partir das 7h, desta terça-feira (26). A Redação Integrada aguarda retorno da Sesma sobre as medidas que estão sendo tomadas frente à decisão da Assemub.

De acordo com a Assemub, vão parar os trabalhadores da enfermagem nos dois PSMs, do município de Belém. A Associação diz que a paralisação de 12 horas, nesta terça-feira, foi tomada pela maioria do coletivo e acatada pela entidade. E, também informa que vai manter 30% dos profissionais em locais críticos do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na 14 de Março, no Umarizal; e no Pronto Socorro do Guamá Dr. Humberto Maradei Pereira, no Guamá.

“A Associação estará coordenando o ato com respaldo jurídico e apoio dos sindicatos dos trabalhadores no serviço público federal do Pará (Sintisep Pará) e Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem dos Municípios de Belém Marituba e Ananindeua (Sate)", diz o comunicado da Assemub.