Embaixada da Hungria demite dois funcionários brasileiros após vazamento de vídeo de Bolsonaro

Pelo menos dois funcionários brasileiros foram demitidos pela embaixada da Hungria após a divulgação de imagens da visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao local, durante o Carnaval. Os funcionários desligados tinham acesso ao monitor que exibia imagens do circuito interno. Mesmo sem participação comprovada na divulgação das imagens, a demissão ocorre como punição pelo vazamento do vídeo. As informações foram divulgadas pela CNN.

Em meio à investigação por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro passou duas noites na embaixada, que é inviolável pela polícia local, conforme o direito internacional. Dentro da embaixada, o ex-presidente não poderia ser preso ou ser alvo de busca por autoridades locais. Dias antes da visita, ele teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal.

Segundo a CNN, uma apuração interna foi aberta pela representação diplomática para tentar descobrir como a informação e os vídeos foram parar na imprensa e os brasileiros que trabalham na embaixada entraram na mira das investigações internas.

O embaixador Miklós Halmai foi chamado na semana passada no Itamaraty para dar explicações sobre a hospedagem ao ex-presidente da República e disse que a visita tinha como objetivo tratar sobre interesses dos dois países, mesma versão sustentada por Bolsonaro.