Em nova rodada com presidenciáveis, Lula concede entrevista exclusiva ao Grupo Liberal nesta sexta

O ex-presidente da República e atual pré-candidato para a corrida eleitoral deste ano no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), concederá entrevista exclusiva e ao vivo ao Grupo Liberal na tarde desta sexta-feira (28), em várias plataformas. Na Rádio Liberal FM (97,5), o jornalista e radialista Abner Luiz comandará a conversa no programa Liberal Notícias, entre 12h e 13h, que chega em rede para mais de 90 municípios do Estado.

Simultaneamente, o vídeo será transmitido no portal OLiberal.com e nas redes sociais da empresa: Facebook, YouTube e Instagram. Após a entrevista ao vivo, ele ficará disponível para visualização. No dia seguinte, sábado (29), os jornais impressos O Liberal e Amazônia terão materiais exclusivos com resumo e repercussões da entrevista com o político. Para isso, participará da conversa a jornalista Natália Mello, que atua na cobertura de política no Grupo Liberal e integra a editoria de política e economia.

O encontro virtual com Lula marca o início da cobertura do veículo de comunicação para o ano de eleições, com mais uma rodada junto aos presidenciáveis. O petista debaterá temas atuais envolvendo a corrida eleitoral para o posto político mais alto do país, como a “terceira via” de Ciro Gomes, o destaque que o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro vem ganhando nas pesquisas, possíveis debates eleitorais, o nome cogitado para vice-presidente da chapa de Lula e as principais pautas defendidas pelo candidado, entre outros assuntos.

Reformas

A revisão da reforma trabalhista, que é um dos pontos mais debatidos atualmento, deve ser abordada durante a live, além da regularização da mídia, concessões e investimentos privados, desmatamento na Amazônia, legalização de jogos de azar e programas de transferência de renda.

Em suas redes sociais, o ex-presidente Lula tem falado sobre a importância de se reconstruir o país após as eleições de 2022, recuperar o crescimento econômico e a inclusão social e da cooperação entre as nações para enfrentar desafios globais, como a pandemia da covid-19, proteção do meio ambiente e o combate à pobreza.

O petista já foi entrevistado com exclusividade pelo Grupo Liberal no ano passado, em julho, quando falou sobre o excesso de pedidos de impeachment contra o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, além de um possível segundo turno contra Ciro Gomes e o cenário político do Pará. O Grupo também já entrevistou outros pré-candidatos à Presidência, como Sergio Moro, Ciro Gomes e João Doria.

Saiba como acompanhar a entrevista ao vivo com Lula:

Data: 28/1, sexta-feira

Horário: 12h

Rádio Liberal FM: Frequência 97,5

Portal: www.oliberal.com

YouTube: https://www.youtube.com/OLiberalPA

Instagram: www.instagram.com/oliberal ou @oliberal

Facebook: www.facebook.com/oliberal