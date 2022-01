Moro afirma que Lula ‘arregou’ ao voltar atrás sobre CPI e PT responde; confira

Pré-candidato à Presidência da República, ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) afirmou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (26), que o ex-presidente Lula “arregou” ao mandar o PT desistir do pedido de CPI para investigar seus recebimentos da consultoria americana Alvarez & Marsal. Segundo Moro, a decisão foi tomada porque o petista estaria “com medo das verdades incômodas que iriam surgir”.

De acordo com o Yahoo Notícias, aos ser questionado sobre o assunto, o secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, afirmou que Moro “quer holofotes, não vamos dar a ele".

O entendimento entre os parlamentares do partido é de que ex-juiz percebeu que está estagnado e tenta polarizar com Lula para angariar apoio de antipetistas e subir nas pesquisas intenção de voto. Para eles, a melhor tática é ignorar o ex-juiz para que ele continue estacionado e se torne inviável como terceira via.