Em escola de Belém, presidente do STF provoca reflexão sobre valores, integridade e conhecimento

Em visita a Belém nesta terça-feira (1º), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, participou de um encontro com estudantes do ensino médio na escola estadual Visconde de Souza Franco, às 9h30. Durante a manhã, ele proferiu uma palestra com o tema “Como Fazer Diferença para Si Próprio, para o Brasil e para o Mundo”, que durou cerca de uma hora, e visitou as instalações da instituição. O ministro foi recebido com uma apresentação de carimbó e arriscou alguns passos de dança.

O evento faz parte de uma série de encontros que Barroso tem promovido com estudantes de vários estados para propor uma reflexão sobre valores, integridade e conhecimento, passando pela proteção da democracia, ética na revolução tecnológica e pelas mudanças climáticas. Segundo o presidente do STF, a educação básica é a coisa mais importante na vida de um país, e foi a deficiência nessa área que atrasou o Brasil na história.

“Nas minhas andanças pelo país, eu visito a direção do Tribunal de Justiça na hora do almoço, me reúno com os juízes na parte da tarde e, na parte da manhã, sempre vou a uma escola pública de ensino médio para fazer um discurso motivacional sobre a importância dos valores, do conhecimento e do desejo de progredir. A deficiência na educação faz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e elites menos preparadas. Tenho uma grande paixão pela educação básica”, enfatizou, em entrevista a jornalistas.

Em relação às reflexões que Barroso espera que os jovens tenham após a palestra, ele disse que os alunos passam por um momento “decisivo”. Citando que um dos grandes problemas da educação no Brasil é a evasão escolar no ensino médio, o encontro é um estímulo para que eles permaneçam na escola. “Contei a minha história, dizendo que a gente não ganha todas na vida, a gente ganha, a gente perde, nenhuma vida completa é feita só de sucessos, mas enfatizei a importância de você ter planos na vida e procurar realizá-los, sonhar grande, é um discurso motivacional para jovens no final da adolescência”.

Meio ambiente

Um dos temas abordados pelo presidente do STF durante a visita à escola estadual foi o meio ambiente, destacando a importância de o Brasil assumir a liderança climática mundial. “Julgando as questões ambientais com a perspectiva da preservação, nós, no Supremo, com a participação dos outros dois Poderes, celebramos um pacto pela transformação ecológica do Brasil com um conjunto de providências que devem ser tomadas no âmbito dos três Poderes e do Judiciário”, afirmou o ministro.

Segundo ele, hoje existe um grande programa de transição energética para a instalação de usinas fotovoltaicas em todos os Tribunais, diminuindo o consumo das energias tradicionais não renováveis. “Temos procurado priorizar as ações ambientais. Temos no Supremo, por exemplo, providências de compensação ambiental, com o plantio de 5.270 árvores em um bosque que tem ali próximo ao STF. No Legislativo, temos preocupação com a regulação no mercado de carbono, que é um caminho importante. E, no Executivo, temos os registros de propriedade, inclusive rural, os carros são muito importantes para o monitoramento do desmatamento ilegal”.

Por fim, o presidente do Supremo disse que são necessárias mais ações concretas, em vez de acordos, embora também sejam importantes. O exemplo dado por ele foi a bioeconomia, tema muito falado na região amazônica. De acordo com Barroso, são necessários investimentos para essa área, colocando em ação mecanismos próprios de financiamento, mais do que “discursos enfáticos com pouca concretização”.