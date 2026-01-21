Capa Jornal Amazônia
Em Davos, Trump diz que EUA estão ajudando a Venezuela

Trump também disse que os Estados Unidos “farão mais dinheiro" no país após ação que retirou Nicolás Maduro do poder

Trump discursa no Fórum Econômico Mundial (Reprodução/ Youtube)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (21) que os Estados Unidos “estão ajudando a Venezuela”. A declaração foi feita durante discurso no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, ao comentar a operação que, segundo ele, depôs o então ditador do país, Nicolás Maduro.

[[(standard.Article) Davos: só EUA podem proteger a Groenlândia, diz Trump; queremos negociar já a compra da ilha]]

image 'Não está indo na direção certa', diz Trump sobre a Europa
Presidente americano participa do Fórum Econômico Mundial na Suíça

Durante a fala, Trump também disse que os Estados Unidos “farão mais dinheiro” após a ação mencionada, sem detalhar de que forma os ganhos econômicos ocorreriam.

As declarações ocorreram em meio às discussões do fórum sobre economia global e geopolítica, que reúne líderes políticos e empresariais de diversos países.

