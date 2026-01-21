Em Davos, Trump diz que EUA estão ajudando a Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (21) que os Estados Unidos “estão ajudando a Venezuela”. A declaração foi feita durante discurso no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, ao comentar a operação que, segundo ele, depôs o então ditador do país, Nicolás Maduro.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Davos: só EUA podem proteger a Groenlândia, diz Trump; queremos negociar já a compra da ilha]]

Durante a fala, Trump também disse que os Estados Unidos “farão mais dinheiro” após a ação mencionada, sem detalhar de que forma os ganhos econômicos ocorreriam.

As declarações ocorreram em meio às discussões do fórum sobre economia global e geopolítica, que reúne líderes políticos e empresariais de diversos países.